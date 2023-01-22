









TÜRK TELEKOMDAN MÜŞTERİLERİNE SEVİNDİRİCİ KAMPANYA







Hattı Türk Telekom olanlar dikkat! SMS atarak bu işlemi yapmanız gerekiyor. Türk Telekom yeni bir uygulama başlattı. Mobil ödeme seçenekleri bulunan Türk Telekom müşterilerine hazır limitli ve pokus kartlar aracılığıyla ödemeler yapılacak. Ayrıntılar haberimizde...Türk telekom müşterilerinin hatları mobil ödemeye açıktı. Bu ödemeler Türk Telekom müşterileri tarafından güçlük alışverişler için kullanılabilecek. Hazır limit ve pokus kartları için yüklenecek ödemeleri müşteriler günlük harcamalar için kullanabilecekler. Detaylar haberimizde...E cüzdan uygulaması ile pokus kartınızla elektronik ortamda ödeme işlemlerini hazır limit özelliği ile gerçekleştirebilirsiniz. Türk Telekom'un yapmış olduğu açıklama ile müşterilerinin hayatlarını biraz daha olsun kolaylaştırmanın yapılmasının istendiği belirtildi. Türk Telekom e cüzdan uygulaması ile pokus kart sahipleri elektronik ortamlar için ödeme imkanlarından hazır limit seçeneceğini kullanabilecekler. Türk telekom pokus kart ile müşterinin hayatını kolaylaştırmaya karar verdi. Türk Telekom müşterileri için pokus kartlara mobil yükleme yapılacak. MOBILODEME KAYIT yazıp 5555'e SMS gönderdiğinizde mobil online işlemlerden ya da 444 11 15'i hatlardan bu kampanyaya katılım sağlanabilir.