YAŞAM
15 Şubat 2023 - 17:23

Hava durumu ezberleri bozacak! MGM'den 10 il için kırmızı alarm: Günler sürecek kar yağışı geliyor!

Kahramanmaraş depremi nedeniyle oldukça zor günler geçiren ülkemizi üzücü bir haber de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Soğuk hava geliyor.

YAŞAM
15 Şubat 2023 - 17:23
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Hava durumu ezberleri bozacak! MGM'den 10 il için kırmızı alarm: Günler sürecek kar yağışı geliyor!
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Hava durumu ezberleri bozacak! MGM'den 10 il için kırmızı alarm: Günler sürecek kar yağışı geliyor! Kahramanmaraş depremi nedeniyle oldukça zor günler geçiren ülkemizi üzücü bir haber de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Soğuk hava geliyor.

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Kar soğuğu oldukça genç gelen ülkemizde hava tekrar soğuyacak. Aralık ve ocak ayının mevsim normallerinin üstünde geçmesi ve sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle hava ne zaman soğuyacak soruları geliyordu. Fakat sonrasında şubat ayına gelindiğinde hava soğudu ve yılın ilk kar yağışları görüldü. Ne yazık ki kara sevinemedik çünkü Kahramanmaraş depremi nedeniyle 10 ilde ciddi kayıplar oldu ve evler yıkıldı. Durum böyle olunca depremzedeler için havanın soğukluğu hiç iyi olmadı. Soğuk hava şartlarında çalışan arama kurtarma ekipleri oldukça zorlandı. Ayrıca bundan sonrası da depremzedeler için zorlayıcı olacak. Çünkü hava soğuyor. İşte hava durumu raporları ve diğer detaylar...

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HAVA SOĞUYACAK!

Şubat ayının gelmesiyle nihayet kar gelmişti. Karın görünmesiyle birlikte havalarda iyi soğumuştu. Mevsim normallerinin üzerinde uzun bir süre seyir eden havanın şubat ayında soğuması ve ardından Kahramanmaraş deprem olması depremzedeleri oldukça olumsuz etkilemişti. Ancak kar fırtınası bitmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı tekrar kar geliyor. Önümüzdeki süreçlerde kar yağının görüleceğini söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü havanın daha da soğuyacağını belirtti. Verilen bilgilere göre Kar yağışı kuzey ve doğu kesimlerini etkileyecek. Bu iller arasından depremden etkilenen illerde bulunuyor. 

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