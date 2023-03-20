Hava durumu karalar bağlattı! Bu illere kar ve yağmur aynı anda geliyor: 4 gün kar kış kıyamet olacak













MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

İÇ ANADOLU BÖLGESİ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ HAVA DURUMU

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

KUVVETLİ YAĞIŞ, KAR VE RÜZGAR UYARISI





YARIN AKŞAMA DİKKAT

Meteorolojik uyarı: Kar ve yağmur şiddetli olacak! İşte il il hava durumu raporu ve günlerce sürecek yağışların hangi illeri etkisi altına alacağı. Kurak geçen kış aylarının ardından MGM tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonundan itibaren birçok bölgeyi etkisi altına alacak olan yoğun yağışlar için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Deprem bölgesi için de önemli bir uyarı yapılan hava durumu raporunu inceleyin ve 'hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını öğrenin. Meteoroloji önümüzdeki günler için hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yeni haftanın yağışlı geçmesi bekleniyor. Ülkemizin birçok şehri uyarıldı! MGM'nin yaptığı son incelemelere bakıldığında Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava olması bekleniyor. Çoğunlukla yağmurun ve sağanak yağışının, güney bölgelerde ise gök gürültülü sağanak biçiminde yaşanması beklenirken Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin bölgelerinde şiddetli yağış görüleceği bildirildi.Bölge genelinde bulutlu ve yer yer yağmur ve sağanak yağış yaşanacağı öngörülüyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40 ila 70 kilometre şiddetinde esecek. Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli gibi şehirlerde gündüz parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağış olacak. Sıcaklıklar ortalama 9 derece.Ege bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava görüleceği öngörülürken İzmir dışındaki şehirlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülmesi öngörüldü. Afyon 8 derece, Denizli 13 derece, İzmir 16 derece ve Muğla 13 derece olacak. Bahsi geçen şehirlerde gündüz parçalı ve çok bulutlu hakim olacak ancak İzmir haricindeki kentlerde akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.Akdeniz bölgesinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Aralıklı sağanak yağışlar görülecek ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Antalya, Isparta, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli bir şekilde eseceği öngörülüyor. Adana'da hava sıcaklıkları 19°C ile en yüksek seviyelerde seyredecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak ve bu sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Antalya'da ise hava sıcaklıkları 17°C seviyelerinde seyredecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor ve akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Hatay'da hava sıcaklıkları 19°C seviyelerinde olacak ve parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlar bekleniyor. Kahramanmaraş'ta ise hava sıcaklıkları 15°C civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor ve aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar da görülebilir.İç Anadolu bölgesinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Ankara'da hava sıcaklıkları 11°C civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Eskişehir'de hava sıcaklıkları 6°C seviyelerinde olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Konya'da hava sıcaklıkları 9°C civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Sivas'ta ise hava sıcaklıkları 14°C seviyelerinde seyredecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor ve özellikle öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Bolu'da hava sıcaklıkları 6°C civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Düzce'de hava sıcaklıkları 9°C seviyelerinde olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Kastamonu'da hava sıcaklıkları 12°C civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Zonguldak'ta ise hava sıcaklıkları 8°C seviyelerinde seyredecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı olarak yağmur ve sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Amasya'da öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı bir hava beklenirken, Samsun ve Trabzon'da öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlarının yanı sıra bulutlu bir hava hakim olacak. Tokat'ta ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor ve öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlarının görülmesi tahmin ediliyor.Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Yüksek rakımlı eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. AĞRI'DA 8 derece; gündüz parçalı ve çok bulutlu, akşam aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı BİNGÖL 16 derece; gündüz parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ERZİNCAN 15 derece; gündüz parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmur ve sağanak yağışlı VAN 10 derece; gündüz parçalı ve çok bulutlu, akşam aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar öngörülüyor. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 16 derece civarında seyredecek.Bugün yaşanacak yağışların etkisiyle, Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı tedbirli olunması gerekmektedir. Pazar günü ise, yurdun doğu kesimlerinde özellikle Ardahan, Kars, Erzurum ve Yozgat dolaylarında kar yağışı etkili olacak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise, deprem bölgesinde kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu. Ayrıca rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Özellikle Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzey kısmı ve ilerleyen saatlerde Şanlıurfa'da dahil olmak üzere, Malatya'nın güneyi, pazar günü de Diyarbakır, Mardin civarlarında şiddetli yağış beklenmektedir. Bu yağışlar sel, taşkın gibi olumsuzluklara neden olabilir, bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.Yarın akşamdan itibaren Adana ve çevresinde başlayacak olan yağışlar, Kahramanmaraş'ın doğusuna kadar ilerleyecek. Özellikle Adıyaman, Gaziantep ve Kilis gibi şehirlerimizde, Urfa'nın kuzeyi ve güneyinde de yoğun yağışlar bekleniyor. Malatya'nın güneyinde ise yarın akşam saatlerinde çok kuvvetli yağışlar görülebilir. Pazar sabahı da Diyarbakır, Mardin ve Batman çevresinde kuvvetli yağışlar gözüküyor. Ancak Pazartesi gününden itibaren yağışların durması bekleniyor. Bu bölgenin su baskını ve taşkın riski yüksek olduğundan, yetkililerin ölçümleri düzenli olarak yapması ve yerleşim yerlerini ve dere ıslahlarını güçlendirmesi gerekiyor. Bu önlemlerin alınmasıyla birlikte, bölge yarın akşamdan itibaren yağışı atlatabilir.