Hava durumunda dereceler terse döndü! Uzman isim uyardı: O illerde yoğun kar yağışı bekleniyor!

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, son dakika hava durumu bilgilerini YouTube kanalında paylaştı. Önümüzdeki günlerde yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.
SON DAKİKA | UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN HAVA DURUMU TAHMİNİ: O TARİHE DİKKAT! 'KAR YAĞIŞI İHTİMALİ VAR'
MART YAĞIŞLARI SÜRECEK Mİ?Son zamanlarda yağışların başlamasıyla birlikte umutlanmaya başladık. Özellikle iç kesimlerde yağışlar etkisini gösteriyor. Kuraklık haritasına göre, ülkemizin iç kısımlarında kuraklık en şiddetli olan bölgedir. Bu bölge Marmara ve Akdeniz bölgelerini kapsar. Şu anda görülen yağışlar, özellikle bu bölgelerde daha fazla görülmektedir.
11 MART’TAN İTİBAREN YENİ YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Önümüzdeki günlerde yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. 7 Mart'ta yağışlar bir süre ara verecek, ancak 11 Mart'tan itibaren Türkiye'nin batı bölgeleri yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Halk takviminde, 6 Mart'ta toprağa üçüncü cemrenin düştüğü görülüyor ve tabiatın uyanmaya başladığı ilk işaretleri oluyor. Her yıl 11 Mart ile 18 Mart arasında havaların değiştiği gözlemleniyor. Halk arasındaki inanışa göre, 11 Mart'ta koca-karı soğukları başlıyor ve bir hafta sürüyor. Bu yıl da 11-18 Mart arasında yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları konusunda ise yarından sonra artış olacak ve iç kesimlerde gölgede 15-16 derecelere ulaşabilecek. Ancak 11 Mart'tan sonra hava sıcaklıklarında bir düşüş bekleniyor. 14-15 MART’A DİKKAT! KAR YAĞIŞI İHTİMALİ VAR…
Eğer hava sistemi değişmezse, 14-15 Mart tarihlerinde ülkemize kuzeyden soğuk hava girişi olması bekleniyor. Bu soğuk havanın, ülkenin kuzeyinde başlayarak tüm yurtta hava sıcaklıklarını azaltacağı tahmin ediliyor. Bu hava sistemi doğru çıkarsa, 14-15 Mart civarında yurt genelinde kar yağışı bekleniyor, özellikle kıyı kesimlerde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağışlar etkili olacaktır. Bu, barajlardaki ve göllerdeki su seviyeleri açısından sevindirici bir gelişmedir.
‘MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDEKİ YAĞIŞ ANCAK KURTARIR’
Bu yıl ilkbaharın son derece verimli geçmesi gerekiyor, böylece kuraklık tehdidinden kurtulabiliriz. Büyük şehirlerimizde barajlara baktığımızda, şu anda doluluk seviyelerinin yüzde 35 civarında olduğunu görüyoruz. Bu, tehlikeli bir seviye değil, ancak havalar kurak gitmeye devam ederse, baraj doluluk oranları tek haneli rakamlara kadar düşebilir. Ancak, önümüzdeki günlerde yağışlar devam ederse, bu baraj doluluk oranlarındaki gerileme durabilir. Ayrıca, bahar mevsiminde yüksek dağlardaki karların erimesi de çok önemlidir, çünkü bu akarsu debilerini artırır. Ancak bu yıl, yüksek kesimlerde kar yağışları çok etkili olmadı.