Hava sıcaklığı 8 derece kadar düşüyor! Meteoroloji kar yağışı için uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarında bugün Marmara’nın doğusu ve Batı Akdeniz kıyıları ile birlikte İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kalan bölümlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yağışlar; Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ve yükseklerde karla karışık yağmur olarak yağacağı tahmin edilirken hava sıcaklıklarının özellikle İç Ege'de ve İç Anadolu'da 4 ila 8 derece kadar azalacağı belirtildi.
Rüzgarın; Kıyı Ege bölgesinin kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edilirken yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde görülen pus ve sis olayının gün içinde de etkili olacağının bildirildiği hava tahmin raporunda vatandaşlar olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda bir uyarı da yer aldı.