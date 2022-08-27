YAŞAM
27 Ağustos 2022 - 00:55

Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında yurt geneli Meteoroloji tarafından yağış konusunda vatandaşları uyarmıştı. Peki 2021 Mayıs Ayı hava durumu tahminleri nasıldı? Konunun detayları haberimizde.

YAŞAM
27 Ağustos 2022 - 00:55
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2021 Mayıs ayında özellikle Marmara bölgesinde vatandaşlara etkili yağış konusunda uyarılarda bulunmuştu. Peki yurt genelinde hava tahminleri nasıldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2021 Mayıs ayı Meteoroloji yağış uyarısı



Yapılan açıklamalara göre Mayıs ayının 6 günlük kısmı Marmara bölgesi için yağışlı geçmesi tahmin edildi. Yurt genelinde havanın 6-10 derece üstünde olması beklenirken İstanbul'da havanın en düşük 15, en yüksek 26 derece olması beklendi. 8 Mayıs günü hava durumunda ise rüzgar genel olarak kuzey ve iç batı kesimlerde orta kuvvette esti. İstanbul, Ankara ve Bursa'nın gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenirken İzmir hava durumu 31 derece olarak belirlendi. Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 27 derece olurken Güney Marmara bölgesinde sıcaklık 26-28 derece olarak belirtildi. Ege Bölgesi parçalı bulutlu olurken Kütahya ve çevresi sıcaklığı 24, Denizli 32, Muğla 28, Afyon 26 derece olarak belirlendi. Akdeniz Bölgesi'nde genel olarak parçalı bulutlu hava beklenirken Antalya 25, Adana 30, Mersin 26 ve Hatay hava derecesi 29 olarak belirtildi. İç Anadolu Bölgesi Eskişehir ve çevresinde sağanak yağmur olması beklendi. Diğer bölgeler ise parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Sivas 25, Konya 29 ve Kayseri 28 derece. Orta ve Batı Karadeniz bölgesinde sağanak yağmur etkili olurken Doğu tarafının çok bulutlu olacağı söylendi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Erzurum 22, Malatya 29, Hakkari 23 derece olarak belirlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava az ve parçalı bulutlu olarak belirlenirken, Gaziantep 31, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 34, Mardin 29 derece olarak belirtildi.

Yurt genelinde yağış beklendi

Tüm yurt genelinde ise zaman zaman yağışın etkili olacağı tahmin edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeleri sağanak yağış konusunda uyardı. Özellikle Güney Marmara, Ege Bölgesi'nin Kuzey'i, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun ise Batı ve Kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Batı bölgesinde gök gürültülü sağanak yağmur tahmini yapıldı. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişim beklenmedi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama işlemleri
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama işlemleri
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Çelik Eldiven Kullanın, kazalardan korunun!
Çelik Eldiven Kullanın, kazalardan korunun!
Türkmen dağında neler oluyor? Turkmen dağı nerededir?
Türkmen dağında neler oluyor? Turkmen dağı nerededir?
Kadir İnanır'a Almanya'dan Onur Ödülü
Kadir İnanır'a Almanya'dan Onur Ödülü
Parayı sanata yatırdılar
Parayı sanata yatırdılar
Son Haberler
Kafkasya'nın bitmeyen sorunu Yukarı Karabağ
Kafkasya'nın bitmeyen sorunu Yukarı Karabağ
Sol ve sağ beyin birlikte çalışınca doğru karar çıkıyor
Sol ve sağ beyin birlikte çalışınca doğru karar çıkıyor
Halı atığından ses ve ısı izolasyonu
Halı atığından ses ve ısı izolasyonu
Melih Gökcek kimdir hayatı ve özgeçmişi
Melih Gökcek kimdir hayatı ve özgeçmişi
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama işlemleri
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama...
Lojistik koordinasyon kurulu kuruldu
Lojistik koordinasyon kurulu kuruldu
HTC One A9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
HTC One A9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Lumia 950 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
Lumia 950 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
Samsung Galaxy J2 özellikleri, satış fiyatı ve çıkış tarihi
Samsung Galaxy J2 özellikleri, satış fiyatı ve çıkış tarihi
Çağatay Ulusoy Hazal Kaya ile birlikte yeni dizi projesi: Dizinin adı ne olacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Çağatay Ulusoy Hazal Kaya ile birlikte yeni dizi projesi: Dizinin adı...
Beşiktaş Domogoj Vida’ya talip bulamıyor!
Beşiktaş Domogoj Vida’ya talip bulamıyor!
Endustri 4.0 uygulamaları vitrinde
Endustri 4.0 uygulamaları vitrinde
Arı ölümlerinde büyük artış
Arı ölümlerinde büyük artış
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Ajdin Hasic Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Giresunspor Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladı
Ajdin Hasic Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Giresunspor Hasic'i sezon sonuna...