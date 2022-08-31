GÜNDEM
31 Ağustos 2022 - 18:06

Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!

Hava sıcaklarında sert düşüş. Türkiye Geneli Hava durumu ne? Türkiye'de sıcaklıklar ne zaman düşecek? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Herkes tarafından merakla araştırılan Türkiye Geneli Hava Durumu detayları haberimizde...

GÜNDEM
31 Ağustos 2022 - 18:06
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Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!


Meteoroloji’den alının son hava durumu bilgilerine göre Salı ve Çarşamba günleri hava sıcaklıklarında azalma meydana gelecekken, İstanbul’da sağanak yağışlı bir havanın beklendiği üstünde duruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya yönelik hava durumu raporlarını yayınladı. Alınan bilgilere göre Salı ve Çarşamba günleri yurt çapında hava sıcaklıklarında kısmi bir azalma beklenirken, sağanak şeklinde yağışların olacağı belirtildi.



Hafta içi hava durumuna yönelik yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının pazartesi günü yurt çapında mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı belirtilirken, Salı ve Çarşamba günü yurdun kuzeyinde ve iç bölgelerinde de sıcaklığın kısmi çapta azalacağı paylaşıldı. İstanbul ilinde ise hava sıcaklıklarının Pazartesi günü en düşük 15 derece olması bekleniyorken, en yüksek 26 olacağı tahmin ediliyor. Salı günü de kentte hava sıcaklığının en düşük 13 derece ve en yüksek ise 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul genelinde Salı günü sağanak yağış beklenirken Çarşamba günü yağışların gök gürültülü olarak geçeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

hava durumu

hava durumu

hava durumuSon Dakika- Hava Durumu (08-05-2021)

Rüzgar genellikle kuzeyli, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

İstanbul, Ankara ve Bursa’da gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. İzmir parçalı bulutlu 31 derece.

Marmara Bölgesi’nin batısında sağanak yağmur bekleniyor sıcaklık 27 derecelerde, Güney Marmara genellikle çok bulutlu sıcaklık 26-28 derecelerde.

Ege Bölgesi’nde hava parçalı bulutlu Kütahya ve çevresinde kısa süreli sağanak yağmur yağabilir sıcaklık 24 derece. Denizli 32, Muğla 28, Afyon 26 derece.

Akdeniz Bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 25, Mersin 26, Adana 30, Hatay 29 derece.

İç Anadolu Bölgesi’nde Eskişehir ve çevresinde sağanak yağmur bekleniyor. Diğer yerler parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir ve Sivas 25, Konya 29, Kayseri 28 derece

Orta ve Batı Karadeniz’de sağanak yağmurlar etkili olacak Karadeniz’in Doğusu’nda hava çok bulutlu geçecek. Pazar günü yağışın tüm bölgede etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’da gökyüzü çok bulutlu. Kars, Erzurum 22, Malatya 29, Hakkari 23 derece. Pazar günü tüm bölgede gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu. Gaziantep 31, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 34, Mardin 29 derece. Pazar ve Pazartesi bölgede hava sıcaklıkları bir kaç derece düşecek.

hava durumu

Yurt Çapında Yağışlar Etkisini Gösterecek!

Yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Zaman zaman yağışın etkili olması tahmin edilen bölgelerde, rüzgarın hafif ve orta şiddette esebileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirmeler sonucunda yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış beklenmekte.

Güney Marmara, Ege’nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç, Doğu Anadolu’nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarında ise herhangi önemli bir derecede değişiklik beklenmiyor.

Yurdun kuzeybatısında ise rüzgarın batı ve güneybatı, diğer yerlerinde ise batı kuzeybatı yönlerinden hafif, ara da orta kuvvette esmesi bekleniyor.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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