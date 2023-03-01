Mart ayına girdiğimiz ilk anda yağmur ve kar haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 81 ilde 5 gün boyunca görünmesi planlanan hava sıcaklık değerlerini açıkladı. Bazı illerde gerçekleşecek olan yağışlar için de uyarılar geldi. Mart ayının ilk gününden itibaren havalar soğumaya başladı. Bu durumda bazı illerimizde kar yağışı görülebileceğine dair uyarılar da geldi.
YAŞAM
01 Mart 2023 - 18:20
Hava sıcaklıkları sert çakıldı! Bu illere kar kış kıyamet geri döndü!
Mart ayının ilk günü ile hava sıcaklıkları düştü. Bunun üzerine meteorolojiden büyük uyarılar geldi.
YAŞAM
01 Mart 2023 - 18:20