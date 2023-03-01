Hava sıcaklıkları sert çakıldı! Bu illere kar kış kıyamet geri döndü!













Hava Sıcaklığı Düştü

Kar Yağışı Bekleniyor

Mart ayına girdiğimiz ilk anda yağmur ve kar haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 81 ilde 5 gün boyunca görünmesi planlanan hava sıcaklık değerlerini açıkladı. Bazı illerde gerçekleşecek olan yağışlar için de uyarılar geldi. Mart ayının ilk gününden itibaren havalar soğumaya başladı. Bu durumda bazı illerimizde kar yağışı görülebileceğine dair uyarılar da geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan değerlendirmelere göre ülkenin kuzeyinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bulunmaktadır. Marmara’nın doğusunda, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar bulunacaktır. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimi boyunca don olayı gerçekleşecek. Aynı şekilde iç ve doğu kesimlerde de puslar ve sisler ortaya çıkacak. Batı kesimi boyunca toz taşıması meydana gelecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi yine gündemde.Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı beklenmekte. Marmara’da bu hafta ise yağmur geçişleri meydana gelecek. 18 – 20 derece arasında bir sıcaklık ortaya çıkacak.