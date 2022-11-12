GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 17:28

Hava sıcaklıklarında büyük düşüş! İstanbul için uyarı geldi: Soba ve kombileri hazırlayın kara kış geliyor

Yurt geneli havasının soğumasıyla beraber beli başlı şehirlerde kar havası başlarken Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar uyarısında bulundu. İşte, İstanbul kar iddialarına ilişkin detaylar haberimizde

GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 17:28
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Hava sıcaklıklarında büyük düşüş! İstanbul için uyarı geldi: Soba ve kombileri hazırlayın kara kış geliyor


Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle beraber havaların soğumasıyla binlerce kişinin gözleri karı arar oldu. İstanbul hakkında kar iddialarına ilişkin açıklamada Kasım ayında kar yağacağı belirtildi. Bunun üzerine uzman kişiler soba ve kombilerinizi hazırlayın uyarısında bulundu. İstanbul'un bazı bölgelerine karla karışık yağmur gelmek üzere dikkat edin...

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kasım ayının ortasında kar yağacağına ilişkin açıklamalar yaparken özellikle İstanbul için uyarılarda bulundu. Hafta sonuna işaret eden Şen, sıcaklıkların düşmesiyle beraber bazı bölgelerde karla karışık yağışların başlayacağının altını çizdi. Açıklamasında ise bu hafta sıcaklıkların geri çekileceğine Kasım ayında olması gereken hava sıcaklıklarının başlamasıyla beraber Anadolu'daki sıcaklık düşüşleriyle yağışlarında beraberinde geleceğini ifade etti. İstanbul'da bu dönemlerde sıcaklığın 15 derece olması gerekirken bu hafta normallere dönüş yapılmaya yavaş yavaş başlandı. Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bingöl'de karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. İstanbul'da bugün yağış kalmayacak. Ama Anadolu'da 1-2 gün daha yağış devam edebileceği belirtildi.



İstanbul'a kar uyarısı

SOBA VE KOMBİLER HAZIRLANSIN

Hafta sonuyla beraber hava sıcaklıklarının düşeceğini belirten Şen, daha da soğuk günlerin geleceğini ve sobaların hazırlanması gerektiğine işaret etti. Sonbaharın ortalama sıcaklıkların üzerinde devam etmesi üzerine kar yağışı görülmemektedir. Sert kışların yaşanacağı Ocak, Şubat ve Mart ayları için hazırlıklar başladı. Ekim ayında Türkiye'de toplam yağış miktarı 50 kilogram olması gerekirken 30 kilogram. Bu da yüzde 38 düşük yağış demek.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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