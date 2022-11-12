Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle beraber havaların soğumasıyla binlerce kişinin gözleri karı arar oldu. İstanbul hakkında kar iddialarına ilişkin açıklamada Kasım ayında kar yağacağı belirtildi. Bunun üzerine uzman kişiler soba ve kombilerinizi hazırlayın uyarısında bulundu. İstanbul'un bazı bölgelerine karla karışık yağmur gelmek üzere dikkat edin... Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kasım ayının ortasında kar yağacağına ilişkin açıklamalar yaparken özellikle İstanbul için uyarılarda bulundu. Hafta sonuna işaret eden Şen, sıcaklıkların düşmesiyle beraber bazı bölgelerde karla karışık yağışların başlayacağının altını çizdi. Açıklamasında ise bu hafta sıcaklıkların geri çekileceğine Kasım ayında olması gereken hava sıcaklıklarının başlamasıyla beraber Anadolu'daki sıcaklık düşüşleriyle yağışlarında beraberinde geleceğini ifade etti. İstanbul'da bu dönemlerde sıcaklığın 15 derece olması gerekirken bu hafta normallere dönüş yapılmaya yavaş yavaş başlandı. Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bingöl'de karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. İstanbul'da bugün yağış kalmayacak. Ama Anadolu'da 1-2 gün daha yağış devam edebileceği belirtildi.
GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 17:28
Hava sıcaklıklarında büyük düşüş! İstanbul için uyarı geldi: Soba ve kombileri hazırlayın kara kış geliyor
Yurt geneli havasının soğumasıyla beraber beli başlı şehirlerde kar havası başlarken Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar uyarısında bulundu. İşte, İstanbul kar iddialarına ilişkin detaylar haberimizde
GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 17:28
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