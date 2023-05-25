Havada aşk kokusu var! Hazal Subaşı kalbini öyle birine kaptırdı ki o isim Aras Bulut İynemli’nin kuzeni çıktı! Çiftten aşk dolu paylaşım







HAZAL SUBAŞI O İSİMLE BİRLİKTE











Miss Turkey'de başarı elde ettikten sonra şöhret basamaklarını tırmanan Hazal Subaşı, oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Şimdi ise yeni bir aşka yelken açtı. Aslen İzmirli olan Hazal Subaşı, kökenleri Selanik'e dayanan bir ailenin kızıdır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi almış olan bu yetenekli oyuncu, Miss Turkey yarışmasında başarılı bir derece elde ettikten sonra adını duyurmaya başladı.İlk olarak 2016 yılında Adını Sen Koy dizisinde rol alan Subaşı, Çukur dizisiyle büyük bir çıkış yaparak tanınmıştır. Bu projeden sonra kariyerindeki ivme hiç durmadı. Şimdilerde Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Leyla Erpek karakterini canlandıran Hazal Subaşı, Sıcak Kafa dizisiyle de adından söz ettirmektedir. Hazal Subaşı'nın cesur paylaşımlarla dikkat çeken Instagram hesabı, sosyal medyada büyük bir ilgi görmektedir. Sosyal medya üzerindeki etkisiyle de kendisini gösteren Subaşı, takipçilerini sürekli olarak şaşırtmaktadır. Aşk hayatıyla da gündemde olan Hazal Subaşı, Çukur dizisinin setinde meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile bir ilişki yaşamıştır. Ancak zamanla ilişkilerini sonlandırma kararı almışlardır. Son olarak, Hürriyet gazetesinde yer alan bir habere göre Hazal Subaşı, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başavcı ile yakınlaşmıştır. Atakan Başavcı, eğlence sektöründe faaliyet göstermektedir ve bu ilişki dedikodularını alevlendirmiştir. Hazal Subaşı'nın eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile İynemli'nin yakın dost olduğu da bilinmektedir.