DÜNYA
20 Temmuz 2022 - 13:14

Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe geçirdi

Meksika’da iç hatlarda uçuş yapan bir uçak, tuvalette intihar girişimi bilgisi verildikten sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı.

DÜNYA
20 Temmuz 2022 - 13:14
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Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe geçirdi


Meksika'da Viva Aerobus havayollarına ait olan ve Tijuana - Monterrey şehirleri arasında sefer yapan 4081 numaralı iç hatlar uçuşunda korkunç bir olay meydana geldi. Uçağın tuvaletinde intihara kalkışan bir yolcunun bilgisi paylaşılınca havada panik yaşandı.

Meksika İntihar girişimi uçağı acil iniş



Meksika Federal Sivil Havacılık Ajansı'nın (AFAC) son dakika olarak paylaştığı açıklamada, Viva Aerobus havayollarına ait olan 4081 numaralı iç hatlar uçağının Tijuana - Monterrey şehirleri arasında gerçekleştirdiği seferi sırasında 40 yaşlarında bir erkek yolcunun intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Yolcunun uçağın tuvaletine girdikten sonra intihara kalkıştığı ve uçağın pilotunun ise intihar girişimi bilgisini aldıktan sonra acil iniş izni istediği aktarıldı.

Meksika İntihar girişimi uçağı acil iniş

Cep telefonu kırarak kendini yaraladı!

40 yaşındaki erkek yolcunun uçağın tuvaletine girdiği ve hemen sonra da sinir krizi geçirdiği öğrenilirken yolcunun cep telefonunu kırdığı ve kırılan parçalarla da kendini yaraladığı bildirildi.

Olaydan Bilgisi olan pilot yaralı yolcunun tedavi edilebilmesi için Hermosillo Uluslararası Havaalanı ile irtibata geçti ve acil iniş istediği aktarılırken, uçağa gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini gerçekleştirdiği yolcuyu daha sonra ambulansa alarak hastaneye sevk edildiği kaydedildi. 

Meksika İntihar girişimi uçağı acil iniş

Yapılan açıklamanın devamında diğer yolcuların başka bir uçak ile seyahatlerine devam ettiği ifadeleri kullanıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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