Havada tehlikeli gerginlik: İngiliz ve Alman uçakları, Rus savaş jetlerini engelledi!













GÜVENCE VURGUSU

Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RAF) yapılan açıklamaya göre, 17 Mart'ta bir Rus Hava Kuvvetleri Tu-134 askeri yolcu uçağı ile birlikte iki Su-27 savaş uçağı Estonya sınırına yaklaşırken görüldü. Estonya'daki Amari Hava Üssü'nden havalanan RAF ve Alman Hava Kuvvetleri Typhoon sınıfına ait savaş uçakları, yaklaşmakta olan Rus uçağını önledi.Meydana gelen gelişmyle ilgili olarak yapılan açıklamada ise, "Söz konusu görev, İngiltere ile Almanya'nın başka NATO müttefikleri ile beraber bu gergin zamanda müttefikleri Estonya'nın yanında yer alacaklarının bir güvencesidir" ifadeleri kullandı.