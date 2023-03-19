Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RAF) yapılan açıklamaya göre, 17 Mart'ta bir Rus Hava Kuvvetleri Tu-134 askeri yolcu uçağı ile birlikte iki Su-27 savaş uçağı Estonya sınırına yaklaşırken görüldü. Estonya'daki Amari Hava Üssü'nden havalanan RAF ve Alman Hava Kuvvetleri Typhoon sınıfına ait savaş uçakları, yaklaşmakta olan Rus uçağını önledi.
DÜNYA
19 Mart 2023 - 18:04
Havada tehlikeli gerginlik: İngiliz ve Alman uçakları, Rus savaş jetlerini engelledi!
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan bir açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait askeri yolcu uçakları ve beraberindeki Rus savaşçılar, İngiliz ve Alman uçaklarınca Estonya sınırının yakınlarında bir yerde engellendi.
DÜNYA
19 Mart 2023 - 18:04