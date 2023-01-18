Havalar tersine döndü! 'Çok kötü bir hafta' diyerek korkutan gerçeği açıkladılar: Ne kar, ne kış! En kötüsü bu olacak







"ÇOK KÖTÜ BİR HAFTA YAŞAYACAĞIZ"







Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporunda 7 şehire sarı kodlu uyarı verilerek sağanak yağışlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yağmur, Malatya, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege kıyılarında ise yağmur ve lodosun etkili olacağını açıkladı.Sıcaklığı çarşamba gününden cuma gününe kadar artışa geçeceğini söyleyen Prof. Dr. Şen, "Çok kötü bir hafta geçireceğiz. Kış aylarında sıcaklık artar, yağış azalırsa bu bizim için kötü demektir. Neredeyse Ekim ayından bu yana sıcaklıklar ortalamanın üstünde gidiyordu. Bu hafta da ortalamanın 2 kat üzerinde seyredecek. Çarşamba, Perşembe ve Cuma gününde sıcaklık rekoru kırılacak. Öyle ki İstanbul'da sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor.Samsun'da 22 Kocaeli'de ise 23 dereceye çıkabilir. Yağış yok, bu sıcağa kar ya da yağmur dayanmaz. Lodostan sonra Cumartesi gününde yağmur yağabilir ama kar yağmayacak." sözlerini kullandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde: - Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, D. Akdeniz, Doğu ve G.D. Anadolu bölgesinin batısı, İzmir, Aydın, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Balıkesir bölgesinin batı kıyıları yağışlı geçecek. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman bölgeleriyle Malatya bölgesinin güney kesimleri kuvvetli yağışın, D. Anadolu bölgesinin batısıyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevresi ise kar ile karışık yağmur ve karın etkisinde olacak. Marmara ve iç ile doğu bölgelerde de pus ve sis beklentisi var. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde devam etmesi de bekleniyor.