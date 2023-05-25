Havaların ısınmasını bekleyenlere kötü haber: Türkiye’nin her bölgesi tehlikede! Hava durumuna bakmadan kafanızı camdan çıkartmayın! O saatlerde felaket yaşanacak













Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'de kış uyarısı yaparak sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Bahar mevsiminin yerini kış soğukları ve şiddetli yağışlar alacak ve bu durumun artış göstereceği belirtiliyor. MGM'nin açıklamalarına göre, bölgesel olarak kuvvetli yağışlar beklenmesi sebebiyle vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor. Özellikle sürücüler, yağmur sebebiyle kayganlaşan yollarda dikkatli olmalı ve hızlarını düşürmelidirler. Ayrıca, rüzgarın da kuvvetli olduğu bölgelerde güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin genelinde kış uyarısı yaparak sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Bahar yağmurlarının yerini kış soğukları ve şiddetli yağışlar alacak ve bu durumun artış göstereceği belirtildi. Özellikle İzmir, Konya, Trabzon, Diyarbakır ve Ankara gibi Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu illerinin de içinde bulunduğu Ege Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Isparta ve Bingöl çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. MGM'nin açıklamalarına göre, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Isparta ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ayrıca Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise toz taşınımı beklendiği ifade edildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Isparta ve Bingöl çevresinde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarlar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların bu hava koşullarına karşı dikkatli olmaları, meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.MGM tarafından yapılan açıklamalarda, yağışların kuvvetli olacağı bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı da uyarıda bulunuldu. Bu sebeple, vatandaşların evlerindeki drenaj sistemlerini kontrol etmeleri, dere yataklarından uzak durmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları büyük önem taşıyor.