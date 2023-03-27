MAGAZİN
27 Mart 2023 - 10:43

Havalimanı'ndaki simit fiyatı Evrim Alasya'ı çıldırttı!

Son haftalarda Kızılcık Şerbeti isimli dizinin en dikkat çeken isimlerinden birisi de Evrim Alasya.. Son bölümlerdeki sahneleriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu İstanbul Havalimanı'ndan satılan simit fiyatını gördüğünde adeta çıldırdı.

MAGAZİN
27 Mart 2023 - 10:43
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Havalimanı'ndaki simit fiyatı Evrim Alasya'ı çıldırttı!


Ekranların sevilen dizilerinden birisi olan 'Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Evrim Alasya'dan son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Dizide 'Kıvılcım Arslan' karakterini oynayan güzel oyuncu sahneleri ve oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Diziyle birlikte sosyal medya gündeminden hiç ayrılmayan bir karakter olan Evrim Alasya, sosyal medya hesaplarının hepsini de aktif olarak kullanıyor.



Havalimanı'ndaki simit fiyatı Evrim Alasya'ı çıldırttı

"BUNU ALAN VAR MI?"

Dahil olduğu projeyi “çok zor, çok riskli bir bıçak hikayesi” olarak tanımlayan Evrim Alasya, son olarak sosyal medya hesapları üzerinden İstanbul Havalimamanı'ndaki simit fiyatları hakkında yorumunu paylaştı. Fiyatları görünce şoke olan başarılı oyuncu kaşar peynirli simidin neden 145 TL olduğunu anlayamayarak, "Bunu alan var mı?" şeklinde bir ifade kullandı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Havalimanı'ndaki simit fiyatı Evrim Alasya'ı çıldırttı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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