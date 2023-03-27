Ekranların sevilen dizilerinden birisi olan 'Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Evrim Alasya'dan son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Dizide 'Kıvılcım Arslan' karakterini oynayan güzel oyuncu sahneleri ve oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Diziyle birlikte sosyal medya gündeminden hiç ayrılmayan bir karakter olan Evrim Alasya, sosyal medya hesaplarının hepsini de aktif olarak kullanıyor.
MAGAZİN
27 Mart 2023 - 10:43
Havalimanı'ndaki simit fiyatı Evrim Alasya'ı çıldırttı!
Son haftalarda Kızılcık Şerbeti isimli dizinin en dikkat çeken isimlerinden birisi de Evrim Alasya.. Son bölümlerdeki sahneleriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu İstanbul Havalimanı'ndan satılan simit fiyatını gördüğünde adeta çıldırdı.
MAGAZİN
27 Mart 2023 - 10:43