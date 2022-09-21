Havaya ateş ederken omzundan yaralandı













Olay, İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 4. Cadde'de yer alan iş yerinde gerçekleşti. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Y.G. (35), silahla havaya 2 el ateş ettiği sırada kurşunlardan biri omzuna isabet etti. Y.G. kanlar içinde yerde kalırken, sesleri duyan vatandaşların ihbarıyla olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri yollandı. Y.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahale sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildiPolis olayla ilgili tahkikat başlattı.