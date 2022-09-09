Havuz başı pozları çok konuşuldu! 110 kilodan 52 kiloya düşen Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni halini görenler tanıyamadı!













'Maddi zorluklar yaşadım'

O Hayat Benim dizisi ile hayatlarımıza giriş yapan ve kilosu ile konuşulan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, aldığı karar üzerine mide küçültme ameliyatı gerçekleştirdi. Devamında verdiği kilolar ile tanınmayacak hale gelen Bozoğlu'nun yeni hali 'vay beee' yorumlarına neden oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan sevilen oyuncu yaptığı son paylaşım ile ağızları açık bıraktı. İşte, o çok konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu paylaşımı haberimizde Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında 2 yıl içerisinde 60 kilo birden veren Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni başladığı projenin setinden paylaşımlar yaparak güzelliğini sergilemeye devam ediyor. Verdiği kilolar sonrasında istediği vücuda erişen Bozoğlu, bikinili paylaşımlarına başlarken verdiği pozlar ise olay oldu.Yeşim Ceren Bozoğlu'nun değişimine yorum yağmurları yağarken 48 yaşındaki Bozoğlu güzelliğine güzellik katması sonucunda takipçilerinden "Nereden nereye", "Çok güzelsin", "20 yıl geri gittiniz" yorumlarını aldı.2016 yılında 110 kiloları gören oyuncu ameliyat geçirmesi sonucunda 3 yıl içerisinde 52 kiloları gördü. Katıldığı bir programda başından geçen kötü anıları anlatan Bozoğlu, zor günlerini dile getirdi. Hayatında her zorluğa göğüs gerdiğini anlatan oyuncu ihanet, dolandırma, kandırılma gibi olayları yaşadığını belirtti. Her şeyin üzerine iflas yaşadığını söyleyen Bozoğlu, cebinde 3 TL'sinin olmadığı zamanları dile getirdi. İflas döneminde anneannesinden kala yadigar eşyaları sattığını belirten güzel oyuncu kilo almasını buna bağlayarak işsizdim, param yoktu ama gururum çoktu sözleri ile hayatını anlattı.