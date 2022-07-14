MAGAZİN
14 Temmuz 2022 - 17:32

Havva Öztel'in şarkısı çıktı mı? Havva Öztel şarkısıyla sosyal medyayı salladı! Havva Öztel'e en büyük destek şarkıcı kızından geldi

Aleyna Tilki'nin annesi olarak tanınan ve daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Havva Öztel yakın zamanda şarkı çıkaracağını duyurmuştu. Şarkısını sosyal medya üzerinden paylaşan Havva Öztel'e en büyük destek kızı Aleyna Tilki'den geldi. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
14 Temmuz 2022 - 17:32
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Havva Öztel'in şarkısı çıktı mı? Havva Öztel şarkısıyla sosyal medyayı salladı! Havva Öztel'e en büyük destek şarkıcı kızından geldi


Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'Seni Kalbimden Kovdum' isimli şarkısının klip fragmanını sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Şarkısını yayınladığını duyuran Havva Öztel'e Aleyna Tilki en büyük desteği verdi. Havva Öztel'in yeni şarkısı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Havva Öztel'in şarkısı

Havva Öztel yakın zamanda sosyal medya hesabından şarkı çıkaracağını ancak hayalinin sanatçı olmak olmadığını sadece şarkı söylemeyi sevdiğini de söylemişti. Daha şarkı yayınlanmadan klibinden kesitler paylaşan Havva Öztel birçok övgü ve beğeni almıştı. Geçtiğimiz günlerde şarkısını da paylaşan Havva Öztel'e kızı Aleyna Tilki destek verdi. Arabeske yeni bir kraliçe geliyor yorumlarını alan Havva Öztel, klibinde ve şarkı hayalinde emeği geçen herkese teşekkür etmeyi de unutmadı. 



Havva Öztel

Hem sesiyle hem de klibinde gösterdiği oyunculuğuyla en çok 'On parmağında on marifet' övgüsü almaya devam ediyor. Havva Öztel, aynı zamanda sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Havva Öztel, geçtiğimiz günlerde de sahilde yaptığı roman havası dansıyla dikkatleri üstüne çekmişti. Aleyna Tilki ile annesiyle düet yapabileceği haberini vermişti ancak bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Havva Öztel'in eski eşi de desteklerini vermeye devam ediyor.

Havva Öztel Paylaşımları

Kızı Aleyna Tilki de sosyal medyada her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Aleyna Tilki'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafları da birçok yorum alıyor. Aleyna Tilki, bazı insanlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulsa da kendine özgü hareket ve paylaşımlarından vazgeçmedi ve birçok insanın da beğenisini toplamaya devam etti. Aleyna Tilki son olarak 2021 senesinde Exxen platformunda başlayan Bu Benim Masalım dizisinde Cemal Can Cansevenle başrol paylaşmıştı. 

Aleyna Tilki

Geçtiğimiz günlerde ise Aleyna Tilki annesi Havva Öztel ile bir çorbacıdan çıkarken muhabirlere takıldı ve hastaneden geldiklerini söyledi. Aleyna Tilki'nin bitkin halini gören takipçileri korksa da iyi olduğunu söyledi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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