MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 18:47

Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna Tilki'yi solladı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva öztel'in yeni şarkısı yayınlandı. Şarkı yayınlanmaz müzik listelerine giriş yaparken, Havva Öztel için "Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yapıldı.

MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 18:47
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Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna Tilki'yi solladı!


Müzik hayatına girer girmez gündeme bomba gibi düşen Aleyna Tilki, sesinin olduğu kadar güzelliği ile de herkesi mest ediyor ve sürekli magazin dünyasında yer alıyor. 

Havva Öztel



Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'de uzun zamandır hayali olan şarkıcılığa bomba gibi bir giriş yaptı. Güçlü sesiyle dikkat çeken Öztel, en az kızı kadar konuşulmaya başlandı.

Havva Öztel

Havva Öztel'den muhteşem performans

Çıkardığı şarkısıyla kısa sürede müzik listelerine giren Havva Öztel, şarkısının klip çekimlerini de tamamladı. 10 parmağında 10 marifet olan Havva Öztel, geçtiğimiz gün klip çalışmalarını tamamladığını söylemesinin ardından sesi ve performansıyla çok konuşulmaya başlandı.

Havva Öztel

Daha önce verdiği röportajlarından amacının sanatçı olmadığını sadece şarkı söylemek istediğini söyleyen Havva Öztel, "Seni Kalbimden Kovdum" adını verdiği şarkısıyla sosyal medyayı da coşturdu. Klibinde oyunculuk yeteneğini de sergileyen Öztel, arabesk tarzı şarkısıyla sosyal medyanın konuşulan ismi oldu.

Havva Öztel

Havva Öztel'in dinlenme rekorları kıran klibinin altına ise "Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yazıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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