Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna Tilki'yi solladı!













Havva Öztel'den muhteşem performans

Müzik hayatına girer girmez gündeme bomba gibi düşen Aleyna Tilki, sesinin olduğu kadar güzelliği ile de herkesi mest ediyor ve sürekli magazin dünyasında yer alıyor.Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'de uzun zamandır hayali olan şarkıcılığa bomba gibi bir giriş yaptı. Güçlü sesiyle dikkat çeken Öztel, en az kızı kadar konuşulmaya başlandı.Çıkardığı şarkısıyla kısa sürede müzik listelerine giren Havva Öztel, şarkısının klip çekimlerini de tamamladı. 10 parmağında 10 marifet olan Havva Öztel, geçtiğimiz gün klip çalışmalarını tamamladığını söylemesinin ardından sesi ve performansıyla çok konuşulmaya başlandı.Daha önce verdiği röportajlarından amacının sanatçı olmadığını sadece şarkı söylemek istediğini söyleyen Havva Öztel, "Seni Kalbimden Kovdum" adını verdiği şarkısıyla sosyal medyayı da coşturdu. Klibinde oyunculuk yeteneğini de sergileyen Öztel, arabesk tarzı şarkısıyla sosyal medyanın konuşulan ismi oldu.Havva Öztel'in dinlenme rekorları kıran klibinin altına ise "Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yazıldı.