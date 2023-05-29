Hayal Köseoğlu, seçim sonuçlarına iki gözü iki çeşme ağladı!













vMahkum adlı dizide Sasha'yı canlandıran ünlü oyuncu Hayal Köse, 28 Mayıs seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sosyal medya hesaplarından en aktif ünlülerden biri olan Hayal Köseoğlu seçimin ardından yaptığı paylaşıma bazı takipçileri 'çatla, patla' gibi mesajlar gönderdi. Ünlü oyuncu, yayınladığı bir yazıyla mesajlara tepki gösterdi.Hayal Köseoğlu, seçim sonrası mesajları için yaptığı paylaşımda, “Bana yazanlar kızsın, yolunu kaybetmişsin. sana iki sözüm var; Tuzumuzun çoğunun ne kadar kuru olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. mesela hayatımda hiç sorun yaşamadım çünkü iki yabancı dilim var. Yurt dışında zaten kendi işimi yapabileceğimi, dünya çapında para kazanmak için biraz yeteneğim olduğunu, hayatta ailem sayesinde bir gün bile çalışmadan yaşayabilirim şeklinde ifadeler kullandı.Ağladığı anları bir başka hikâyesinde paylaşan Hayal Köseoğlu, “İşte böyle. Hayatında kimseyi incitmemiş bir genç kadının gözyaşları belki de seni ülkesi için sevindirir. Hepinizi tebrik ederim. iyi şanslar. Çatladık, patladık." İşte Hayal Köseoğlu'nun sosyal medya paylaşımları: