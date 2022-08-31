Hayalinizdeki İşe Girmek İçin 4 Strateji (Kalifiye Olmasanız Bile)

"Sevdiğiniz işi yapın." Bu oldukça yaygın bir kariyer tavsiyesidir ve muhtemelen daha önce de duymuşsunuzdur. Yalnızca bir sorun var: Hayalinizdeki işe, gerçekten istediğiniz işe nasıl ulaşacaksınız? Özellikle de ihtiyacınız olan deneyim ya da niteliklere sahip değilseniz. Her şey bitmiş değil. Örneğin, perakende satış görevlisinden astronota atlamak istemediğinizi varsayarsak, kendinizi hayalinizdeki işe yükseltmenize yardımcı olacak yollar vardır.

1. Ne İstediğinizi Bilin

Aklınızda bir hedef yoksa, oraya ulaşmak için kariyer yolunuzu belirlemek son derece zor olacaktır. İş ilanlarını taramaya veya özgeçmişiniz üzerinde çalışmaya başlamadan önce, buradaki hedefinizin ne olduğunu bilmek önemlidir. Bu, özellikle hayalinizdeki iş profesyonel açıdan biraz zorlayıcı ise geçerlidir. Kanat çırpmak sizi burada ilerletmeyecektir.

Hayalinizdeki işin ne olabileceğine karar vermekte zorlanıyorsanız, bu interaktif hayalinizdeki iş testi gibi eğlenceli araçlar, ilgi alanlarınızı alarak ve ilgili bir işe girme konusunda gerçek dünya olasılıkları sunarak düşünce sürecini hızlandırmanıza yardımcı olabilir. (Ne yazık ki, televizyon izleyen bir casus olma ihtimalimin çok yüksek olmadığı ortaya çıktı).

2. Değerinizi Bilin

Deneyim, iş arayışınızda sahip olmanız gereken harika bir özelliktir, ancak tek özellik değildir. Aynı zamanda bu deneyimin kalitesine de bakmanız gerekir: zaman içinde biriktirdiğiniz beceri ve bilgiler. İster 1 yıldır ister 15 yıldır çalışıyor olun, becerilerinizi ve mesleki değerinizi istikrarlı bir şekilde geliştirmişsinizdir. Özgeçmişinizi hazırlarken, işlerinizi geriye doğru sıraladığınız geleneksel kronolojik format yerine, becerilerinizi sergileyen bir format kullanmayı düşünün. CV oluşturma hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer rakipler arasından öne çıkmanıza yardımcı olacak ipuçlarını öğrenmek için bu siteye bakınız.

3. İş Gerekliliklerini Kılavuz Olarak Görün, Kesin Değil

İş tanımı gerekliliklerini katı bir gereklilikler listesinden ziyade bir başlangıç noktası olarak düşünürseniz, ulaşılabilecek bir işe başvurma konusundaki zihinsel engelin bir kısmını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Bazı şeyler müzakere edilemez olsa da (belirli beceriler gibi), eşdeğer becerilere veya deneyime sahipseniz diğer şeyler daha esnek olabilir. Örneğin, bir iş tanımı lisans derecesi gerektiriyorsa ancak siz ön lisans derecesine ve işle ilgili bir dizi beceriye sahipseniz, bunun sizi korkutmasına izin vermeyin. Sadece iş tanımını desteklemek için sahip olduğunuz nitelikleri ve becerileri vurguladığınızdan emin olun.

4. Özgeçmiş Robotlarını Alt Edin

Bugünlerde, özgeçmişinizi/başvuru paketinizi ilk okuyanın insan bile olmama ihtimali oldukça yüksek. Dışarıdaki robotlar alınmasın, ancak profesyonel olarak sıkletinizin üzerinde yumruk atmaya çalışıyorsanız bu ideal değildir. Burada yapabileceğiniz en akıllıca şey, şirketin tam olarak ne aradığını bilmektir ve bunu yapmanıza yardımcı olacak iş tanımı önünüzdedir.

Özgeçmişinizin ve kapak mektubunuzun iş tanımında geçen anahtar kelimelere, özellikle de deneyim, eğitim ve becerilerle ilgili olanlara uygun olduğundan emin olun. Özgeçmişinizin dikkatli bir şekilde yeniden okunması da bu noktada işe yarar; yüksek öncelikli anahtar kelimelerinizin doğru yazıldığından ve iş tanımında sunulduğu şekilde eşleştiğinden emin olmak istersiniz. Yalan söylemek istemezsiniz, ancak niteliklerinizle biraz yaratıcı olmaya çalışıyorsanız, iş tanımındaki kilit noktaların mümkün olduğunca çoğuna ulaşmak sizi ilk turu geçmenizi ve sahip olduğunuz becerilerle onları şaşırtabileceğiniz bir görüşmeye bir adım daha yaklaşmanızı sağlayabilir.