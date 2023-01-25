Hayalleri süsleyen Drina Nehri çöplüğe dönüştü!

















Sırbistan üzerinden Bosna Hersek'e geçiyor!

DRINA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ!

Drina Nehri çöplük havuzuna dönüştü. Sırbistan ve Karadağ boyunca ilerleyen çöplük nehir Bosna Hersek'e ulaşmak üzere. Kitaplara konu olan Drina Nehri çöplükten görülmez hale geldi. Her tarafı çöp ve atıklarla kaplanan nehir görenlerin yüreğini sızlatıyor. Nehrin önceki hali hayalleri süsleyip kitaplara konu olmaktaydı.Bosna Hersek'e ek olarak Sırbistan ve Karadağ'dan geçen nehirde tonlarca çöp ve plastik birikti. Son dönemde görülen yağışlar bu durumun en büyük etkenlerinden biri.Drina Nehri'ni kaplayan atıklar ile ilgili Visegrad Eko Centar Derneği Başkanı Dejan Furtula "Bunun bir açıklaması yok. Tam anlamıyla kocaman bir ayıp. Söz konusu sorun yıllardır yaşanıyor ancak 2021 yılından beri Visegrad'da görülen atık miktarı çok daha fazla arttı." diye belirtti.Başkan Furtula, yetkilileri göreve çağırdı. Vatandaşların nehri temiz tutmakta özenli davranması gerektiğini ve onu bir çöplük gibi kullanmaması gerektiğini belirtti. Nehirde plastik ve ağaç parçalarının yanı sıra tıbbi atıkların da görüldüğünü belirten Başkan Furtula, durumu tam anlamıyla bir çevre felaketi olarak değerlendiğinden bahsetti. "Bosna Hersek ve Karadağ'ın ortak bir planda buluşacağını ve Avrupa Birliği'nden destek talep edeceklerini ümit ediyorum. Söz konusu problem bir an evvel çözülmeli çünkü bu mesele hepimiz için gerçekten çok utanç verici." diye ekledi.