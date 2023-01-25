DÜNYA
25 Ocak 2023 - 20:30

Hayalleri süsleyen Drina Nehri çöplüğe dönüştü!

Drina Nehri yüzen çöplüğe döndü. Nehrin yüzeyinde biriken çöp ve atıklar, Sırbistan ve Karadağ üzerinden Bosna Hersek'e geçiyor.

DÜNYA
25 Ocak 2023 - 20:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hayalleri süsleyen Drina Nehri çöplüğe dönüştü!
TAKİP ETTAKİP ET


Drina Nehri çöplük havuzuna dönüştü.  Sırbistan ve Karadağ boyunca ilerleyen çöplük nehir Bosna Hersek'e ulaşmak üzere.

Kitaplara konu olan Drina Nehri çöplükten görülmez hale geldi. Her tarafı çöp ve atıklarla kaplanan nehir görenlerin yüreğini sızlatıyor.  Nehrin önceki hali hayalleri süsleyip kitaplara konu olmaktaydı.



drina nehri

Bosna Hersek'e ek olarak Sırbistan ve Karadağ'dan geçen nehirde tonlarca çöp ve plastik birikti. Son dönemde görülen yağışlar bu durumun en büyük etkenlerinden biri.

drina nehri çöplük

 

Sırbistan üzerinden Bosna Hersek'e geçiyor!

Drina Nehri'ni kaplayan atıklar ile ilgili Visegrad Eko Centar Derneği Başkanı Dejan Furtula "Bunun bir açıklaması yok. Tam anlamıyla kocaman bir ayıp. Söz konusu sorun yıllardır yaşanıyor ancak 2021 yılından beri Visegrad'da görülen atık miktarı çok daha fazla arttı." diye belirtti.

drina nehri çöplük

DRINA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ!

Başkan Furtula, yetkilileri göreve çağırdı. Vatandaşların nehri temiz tutmakta özenli davranması gerektiğini ve onu bir çöplük gibi kullanmaması gerektiğini belirtti. Nehirde plastik ve ağaç parçalarının yanı sıra tıbbi atıkların da görüldüğünü belirten Başkan Furtula, durumu tam anlamıyla bir çevre felaketi olarak değerlendiğinden bahsetti. "Bosna Hersek ve Karadağ'ın ortak bir planda buluşacağını ve Avrupa Birliği'nden destek talep edeceklerini ümit ediyorum. Söz konusu problem bir an evvel çözülmeli çünkü bu mesele hepimiz için gerçekten çok utanç verici." diye ekledi.

drina nehri çöplük

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ