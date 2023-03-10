Hayalleri süsleyen otomobil 380 bin TL indirimle satılacak! Elektrikli Kia Niro bu fiyata kaçmaz







İŞTE KİA HYBRİD ELEKTRİKLİ ARACIN ÖZELLİKLERİ







2023 KİA NİRO MART AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ DUYURULDU

Araç alacaklara fırsat gibi fırsat! Elektrikli Kia Niro'da indirimli fiyat, araç almak isteyen vatandaşlar için duyuruldu. 380.000 TL'den satışa sunulacak olan araç ve Mart ayında yayınlanan güncel fiyat listesi de aynı zamanda paylaşıldı. İşte ayrıntılar...2022 model Kia Hybrid Elektrikli aracın özelliklerine gelin birlikte bakalım. 7,8 saniyede 100 kilometre hıza çıkabilmesi sayesinde Kia Niro aracın, hız ortalamasının 167 km/s ile kalmasını sağlıyor. 16,2 kWsa/100 kilometre enerji tüketen araçta 64,8 kWsa'lik batarya paketi bulunmaktadır. Aynı zamanda konforu göz ardı etmeyen araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik vites paneli, yağmur sensörü gibi özelliklerde mevcut.Ağustos: 1.399.000 Lira Eylül: 1.415.000 Lira Ekim: 1.470.000 Lira Kasım: 1.550.000 Lira Aralık: 1.550.000 Lira Ocak 2023: 1.710.000 Lira Şubat 2023: 1.780.000 Lira Mart 2023: 1.399.385 Lira