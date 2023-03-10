Finans
10 Mart 2023 - 09:00

Hayalleri süsleyen otomobil 380 bin TL indirimle satılacak! Elektrikli Kia Niro bu fiyata kaçmaz

Araç alacaklara fırsat gibi fırsat! Elektrikli Kia Niro'da indirimli fiyat, araç almak isteyen vatandaşlar için duyuruldu. 380.000 TL'den satışa sunulacak olan araç ve Mart ayında yayınlanan güncel fiyat listesi de aynı zamanda paylaşıldı. İşte ayrıntılar...

Finans
10 Mart 2023 - 09:00
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Hayalleri süsleyen otomobil 380 bin TL indirimle satılacak! Elektrikli Kia Niro bu fiyata kaçmaz
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Araç alacaklara fırsat gibi fırsat! Elektrikli Kia Niro'da indirimli fiyat, araç almak isteyen vatandaşlar için duyuruldu. 380.000 TL'den satışa sunulacak olan araç ve Mart ayında yayınlanan güncel fiyat listesi de aynı zamanda paylaşıldı. İşte ayrıntılar...

İŞTE KİA HYBRİD ELEKTRİKLİ ARACIN ÖZELLİKLERİ

kia niro



2022 model Kia Hybrid Elektrikli aracın özelliklerine gelin birlikte bakalım. 7,8 saniyede 100 kilometre hıza çıkabilmesi sayesinde Kia Niro aracın, hız ortalamasının 167 km/s ile kalmasını sağlıyor. 16,2 kWsa/100 kilometre enerji tüketen araçta 64,8 kWsa'lik batarya paketi bulunmaktadır. Aynı zamanda konforu göz ardı etmeyen araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik vites paneli, yağmur sensörü gibi özelliklerde mevcut.

2023 KİA NİRO MART AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ DUYURULDU

kia niro

Ağustos: 1.399.000 Lira

Eylül: 1.415.000 Lira

Ekim: 1.470.000 Lira

Kasım: 1.550.000 Lira

Aralık: 1.550.000 Lira

Ocak 2023: 1.710.000 Lira

Şubat 2023: 1.780.000 Lira

Mart 2023: 1.399.385 Lira

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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