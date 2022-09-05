YAŞAM
05 Eylül 2022 - 11:33

Hayalleri yangında kül oldu

Gaziantep'te yaşayan Zehra Acar'ın 2 yıldır çalışarak biriktirdiği çeyizi, düğününe 2 hafta kala çıkan yangında kül oldu.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 11:33
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Hayalleri yangında kül oldu


Gaziantepli Zehra Acar, yaklaşık 2 yıldır çalışarak hem ailesine destek verdi bununla birlikte çeyiz aldı. Maddi durumları kötü olan ve 1,5 yıl önce babası vefat eden Acar'ın, düğün hazırlıkları yaparken evinde çıkan yangınla bütün eşyaları kül oldu.



“2 yıldır çalışarak çeyizimi hazırlamıştım”

2 yıldır çalışarak hem ailesine destek verdiğini bunun yanı sıra çeyizini hazırladığını vurgusunu yapan Acar, “Evimiz yandı, ben o anda kuafördeydim. Bugün çeyizim gidecekti, 2 hafta sonra düğünüm olacaktı. Ablam içeriden koku geldiğini duymuş ancak her yer tutuşmuştu. Hem evimizin eşyaları bununla birlikte yıllardır biriktirdiğim çeyizlerim yandı. 2 yıldır gecemi gündüzüme katarak eşyalarımı almıştım. Başıma böyle bir şey geldi. Babamı 1,5 yıl önce kaybettik. Burada ben abim ve annem yaşıyoruz. Ben çalışarak hem evime destek oluyordum aynı anda kendi çeyizimi kendim yapıyordum” dedi.

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