Hayat hikayesiyle ağlatan Kadir Ezildi'nin sevgilisi ortaya çıktı! Kadir Ezildi ve sevgilisinin çok konuşulan o fotoğrafı







KADİR EZİLDİ'NİN SEVGİLİSİ







Kadir Ezildi babasıyla yaşadığı olayları anlatarak adını sıklıkla duyururken tüm ülkenin üzülmesine neden oldu. Anne ve babası küçük yaşlarda boşanmasıyla beraber babasız bir hayat süren Kadir Ezildi'nin Babamı hatırlamıyorum ve yaşattıkları yüzünden onu affetmiyorum" bu sözleri dikkat çekmişti.Yıllardır ilişkisi olmadığından ötürü isyan eden Kadir Ezildi'nin sonunda aşkı bulduğu görüntüler sosyal medyaya yayıldı. Eğlenceli halleriyle bilinen Kadir Ezildi, sonunda sevenlerinin yüzünü güldürdü. işte, Ezildi ve sevgilisinin fotoğrafları