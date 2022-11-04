MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 20:59

Hayat hikayesiyle ağlatan Kadir Ezildi'nin sevgilisi ortaya çıktı! Kadir Ezildi ve sevgilisinin çok konuşulan o fotoğrafı

Ekranların sevilen yüzü haline gelen Kadir Ezildi katıldığı bir programda hayat hikayesi ile milyonları göz yaşına boğarken birçok kişi tarafından sevgilisi merak edilirken o beklenen paylaşım geldi. Kadir Ezildi'nin sevgilisi ise ortaya çıktı. İşte, Ezildi'nin sevgilisi ile görüntüleri haberimizde

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 20:59
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Hayat hikayesiyle ağlatan Kadir Ezildi'nin sevgilisi ortaya çıktı! Kadir Ezildi ve sevgilisinin çok konuşulan o fotoğrafı


Kadir Ezildi babasıyla yaşadığı olayları anlatarak adını sıklıkla duyururken tüm ülkenin üzülmesine neden oldu. Anne ve babası küçük yaşlarda boşanmasıyla beraber babasız bir hayat süren Kadir Ezildi'nin Babamı hatırlamıyorum ve yaşattıkları yüzünden onu affetmiyorum" bu sözleri dikkat çekmişti.

KADİR EZİLDİ'NİN SEVGİLİSİ

Yıllardır ilişkisi olmadığından ötürü isyan eden Kadir Ezildi'nin sonunda aşkı bulduğu görüntüler sosyal medyaya yayıldı. Eğlenceli halleriyle bilinen Kadir Ezildi, sonunda sevenlerinin yüzünü güldürdü. işte, Ezildi ve sevgilisinin fotoğrafları 



Kadir ezildi sevgilisi

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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