Kadir Ezildi babasıyla yaşadığı olayları anlatarak adını sıklıkla duyururken tüm ülkenin üzülmesine neden oldu. Anne ve babası küçük yaşlarda boşanmasıyla beraber babasız bir hayat süren Kadir Ezildi'nin Babamı hatırlamıyorum ve yaşattıkları yüzünden onu affetmiyorum" bu sözleri dikkat çekmişti.
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 20:59
Hayat hikayesiyle ağlatan Kadir Ezildi'nin sevgilisi ortaya çıktı! Kadir Ezildi ve sevgilisinin çok konuşulan o fotoğrafı
Ekranların sevilen yüzü haline gelen Kadir Ezildi katıldığı bir programda hayat hikayesi ile milyonları göz yaşına boğarken birçok kişi tarafından sevgilisi merak edilirken o beklenen paylaşım geldi. Kadir Ezildi'nin sevgilisi ise ortaya çıktı. İşte, Ezildi'nin sevgilisi ile görüntüleri haberimizde
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 20:59
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