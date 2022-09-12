Hayranları şaşırıp kaldı! Gupse Özay ve Barış Arduç çifti bebeklerine öyle bir isim koydu ki, herkes anlamını arıyor!













Jan isminin anlamı nedir?

Çıktığı döneme damga vuran Deliha filminin setinde tanışan ve kısa sürede arkadaşlıkları ilişkiye dönen Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılı Temmuz ayında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Özel hayatlarını herkesten uzak yaşamayı tercih eden çift geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi vererek bir kız çocuk beklediklerini açıkladı. Güzel oyuncu Gupse Özay hamile olduğunu, "Yoksun da yoksun...' deyip, duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani... Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok..." sözlerini eklediği paylaşımıyla açıklamıştı. Özay'ın paylaşımından sonra Barış Arduç, muhabirlerden aldığı bebek sorusuna, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz" cevabıyla karşılık vermişti.Gupse Özay ise her fırsatta anne olmayı çok istediğini dile getirmeyi ihmal etmiyordu. Bir süredir anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift geçtiğimiz günlerde merakla bekledikleri kızlarını kucaklarına aldı. Hastaneden çıkınca kızları ile ilk paylaşımını yapan Gupse Özay, kızlarının yüzünü kapatırken ismini de sevenlerine duyurmayı ihmal etmedi. Ünlü çift kızlarına Jan Asya ismini verdi. Ancak ülkemizde hiç duyulmayan Jan isminin ne anlama geldiği merak konusu oldu.Jan ismi Çerkes kökenli bir isimdir. Gupse Özay Çerkes asıllı olduğu için kızlarına bu ismi koymayı tercih ettikleri düşünülüyor. Türk Dil Kurumu kaynaklarında Jan isminin anlamı "Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen" olarak geçiyor.