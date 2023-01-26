Hayranları şok'ta! Rıza Baba herkese kötü haberi verdi! Arka Sokaklar finalsiz sessiz sedasız veda etti!













UZUN BİR SÜREDİR YENİ BÖLÜM YOK

ARKA SOKAKLAR FİNAL KARARI

PARA ALMADAN FİNAL BÖLÜMÜ ÇEKELİM DİYORLAR!

Türk televizyonlarında yıllardır heyecan ve merakla izlenen 17 sezonluk Arka Sokaklar, 638. bölümüyle birlikte 18 Kasım 2022 Cuma günü verilen aranın ardından kaldığı yerden devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Dizide 17 sezondur rol alan ve en çok sevilen karakterlerden biri olan tüm Türkiye'nin Rıza Babası Zafer Ergin’in diziden ayrıldığı açıklandı. Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin’in dizi ile ilgili bir gerçeği açıklaması tüm hayranlarını çok şaşırttı.Arka Sokaklar dizisinde bir dönem daha adeta bitti. 17 yıldır seyircileri heyecanla ekrana kilitleyen dizide, herkesi şaşırtacak bir ayrılık yaşanacak. Sevilen dizide kimsenin beklemediği bir durum yaşandı. Zafer Ergin, yapımcının isteği üzerine mola verilen diziden ayrılışını açıkladı. 17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenmişti. Çekimleri iki ayı aşan bir süredir yapılmayan sevilen dizi Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları ekranlarda seyirciyle buluşuyordu.Yapım şirketi Erler Film, çalışanlara bir mesaj yollayarak alınan kararı duyurmuştu. Cüneyt Özdemir, diziyle ilgili kararı sosyal medyadan açıklamış ve "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu’nun rahatsızlığı nedeniyle bir buçuk ay yayımlanmaya ara vermiştir. En tez zamanda seyircisiyle tekrar buluşacaktır." demişti. Ama bu ara daha sonra ertelenmişti. Birsen Altuntaş’ın belirttiğine göre kırk beş günlük olarak öngörülen ara daha da uzatıldı. Yapım şirketi bu dönemde iş bulanların ayrılabileceğini açıklamıştı. Alınan son bilgiye göre hem dizinin hem Türkiye'nin Rıza Babası diziden ayrıldı. Oynadığı son bölümde Zafer Engin, Rıza Baba olarak uyuşturucu baronu Kadem'i yakalamaya çalışıyordu ve ona ulaşabilmek için Nurcan'ı gizli göreve yollamıştı.Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, şunları söyledi: “Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke yapımcımız hasta olmasaydı da devam edebilseydik. Neticede o da yapımcı, kendine göre bir takım şeyler görmüş olmalı, devam etmedi. Hayatımda başıma ilk kez böyle bir durum geldi. Bir yaşıma daha girdim. Final yapmadan, çat diye bitiverdi!Sosyal medyadan ‘Ne zaman başlayacaksınız?’ ve ‘Sizi özledik’ gibi mesajlar geliyor diyen Zafer Ergin, “Bizim oyuncu olarak hem insana hem de izleyiciye hürmetimiz var. Bizden de önce özür dileyip sonra projemizin neden bittiğini açıklamaları gerekiyordu. Bu ayıptır. Finallerin bambaşka bir havası olur. Arkadaşlarım para almadan final bölümü çekmeyi bile öneriyorlar diye sitem etti.