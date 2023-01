KURTLAR VADİSİ DİZİSİNDEN HAMLE







Hayranlarını heyecan kapladı! Kurtlar Vadisi Kaos ters köşe yaptı! Bakın nerede yayınlanacak! Ekranların sevilen dizisi olan, yayınlandığı dönemde 30 reytingleri bile gören Kurtlar Vadisi dizisi tekrar yayınlanacak. Yayınlanacak olan kanal şaşırttı. İşte diğer detaylar...Bir zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olan, yayınlandığı dönemlerde hep zirvelerde kalan, 20 senedir ekranlarda boy göstermiş bir yapım olan Kurtlar Vadisi dizisi tekrar çekilecek. Dizideki başrol oyuncusu Polat Alemdar karakterine can veren Necati Şaşmaz konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu çok yorgun olduklarını bu nedenle ara verdiklerini ve yapım için çalışmalara tekrar başlanacağını belirtti. Yayınlanacak olan platform ise çok şaşırttı.Kurtlar Vadisi dizisinin yayınlanacağı platform şaşırttı. Dijital platformlardan olan Disney üzerinden yayınlanacak olan yapım dizinin fanatiklerini sevindirdi. Ünlü oyuncu dizinin yayınlanma tarihi olarak şubat ayını işaret etti. Ekranlara gelecek dizi için açıklamalarda bulunan Necati Şaşmaz, Şubat ayına işaret etti. Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yayınlanacak olan dizinin fanatikleri hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İddialara göre dizi Disney Plus'ta yayınlanacak. En çok izlenen yapımlardan biri olan, yayınladığı dönemde damgasını vuran, en çok konuşulan, en çok aranılan işlerden biri olan Kurtlar Vadisi Kaos'un ekranlara geleceği haberi hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin fanatikleri dizinin ekrana geleceği tarihi bekliyor. 20 yıldır ekranlarda olan dizi yayınladığı tarihten bu yana çok beğeniliyor. Dizi ekibinin yorulması nedeniyle diziye her ne kadar ara verilse de dizinin fanatikleri halen yerli yerinde duruyor. Her yapıma nasip olmayan böyle durum nedeniyle çekimlere tekrar başlandığı açıklandı.