Hayvan sürüsüne dalan araç dehşet saçtı! Hamile koyunun karnındaki kuzu dışarı fırladı













Hamile koyunun karnındaki kuzu dışarı fırladı

Afyonkarahisar Bolvadin- Çay ilçe karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolvadin ilçesinden yola çıkan ve Çay ilçesine doğru seyir halinde ilerleyen O.B., yönetimindeki hafif ticari araç yolda karşıdan karşıya geçen küçükbaş hayvan sürüsüne daldı. Sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ile meydana gelen kazada 19 hayvan telef oldu.Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma başka bir kazanın meydana gelmesini önlemek amacıyla yola savrulan koyunları yol kenarına çekti.9 Koyunun öldüğü korkunç kazada, hamile bir koyunun karnında olan kuzunun dışarı fırladığı fark edildi. Aracın kendilerine çarpmasının şiddetiyle annesinin karnından dışarı fırlayan kuzunun da öldüğü belirlenirken araç sürücüsü jandarma ekip aracına bindirilerek karakola götürüldü.Araç sürücüsü O.B.'nin karakolda ifadesi alınırken, koyun sürüsünün sahibi H.M.'nin ise yaşanan olayla ilgili O.B.'den şikayetçi olup olmadığı henüz bilinmiyor.