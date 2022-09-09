DÜNYA
09 Eylül 2022 - 14:14

Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan o görüntüler endişelere neden oldu

İngiltere'de yaşanan akıl almaz olay görenleri hayrete sürükledi. Doğa fotoğrafçısı olan birisi ormanda çekimine devam ederken gördüğü deliği hayvan yuvası sanmasıyla olaylar gelişti. Yuvanın farklı olduğunu anlayan fotoğrafçı hayvan yuvası sandığı yer bakın ne çıktı.

DÜNYA
09 Eylül 2022 - 14:14
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Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan o görüntüler endişelere neden oldu


Dünyanın gündeminde yer alan bu olay görenleri ve duyanları şaşırtmaya devam ediyor. Michael Scott isimli bir doğa fotoğrafçısının yaşadıkları dillerde dolanmaya devam ederken hayvan yuvası sandığı delik dar ve uzun şekilde devam ettiği görülünce olanlar oldu.

Dünyanın birçok güzelliği olduğu bilinirken bir o kadar da keşfedilmeyenlerin olduğu bir coğrafyada yer almaktayız. Akıl almaz olay İngiltere'de meydana gelirken tesadüf eser doğa fotoğrafçısının keşfettiği yer olay oldu. Doğa fotoğrafçılığı yapan Michael Scott, farklı görüntüleri ele alırken hayvan yuvası sandığı delikten farklı şeyler çıktı. Dar uzun bir girişi olan mağaranın efsanelere konu olacak halleri tek tek görüntülenirken küçük mağaranın ibadet edilmesine izin verilmeyen gizli bir dini mezhep tarafından yapıldığı anlaşıldı.



Hayvan yuvası

Yabani hayvanların yuvası olarak bilinen mağaranın arkasında çok farklı olayların olduğu ve uzun yıllardır oranın korunaklı bir ibadethane olduğu ortaya çıktı. Günümüzde kadar gelen bu ibadethanenin efsaneliği ise doğa fotoğrafçısı Scott tarafından her detayı çekildi.

Doğa efsanesi keşfedildi

İngiltere'de keşfedilen mağaranın içine kırk katlı gökdelenin sığabileceği kadar büyük ve etrafı ise ormanlar ile kaplıdır. Annamite dağları boyunca uzanan "Son Doong" birbirine bağlı 150 büyük mağaradan oluşuyor ve henüz tamamı gezilmedi. Yapılan lazer incelemelere göre ise 200 metre yükseklik ve 150 metre genişliğe sahiptir. 

İngiltere akıl almaz olay

HAyvan yuvası sandı bakın ne çıktı

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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