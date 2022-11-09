Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşini görenler donup kaldı: Tek bir farkları yok!







Hazal Filiz Küçükköse’nin kardeşi ile ilginç benzerliği!







Hazal Filiz Küçükköse kimdir?

Bir Peri Masalı dizisinin güzel oyuncusu Hazal Filiz Küçükköse’nin kardeşini görenler şaşırıp kalıyor. Birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken kız kardeşlerin fotoğrafına bakan ayırt etmekte zorlanıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin kendine tıpa tıp benzeyen kardeşi ortaya çıktı. ilk olarak Deniz Yıldızı dizisinde izlediğimiz, daha sonra da Kara Sevda dizisi ile kariyerinde zirve yapan oyuncunun kendi kadar kardeşi de güzel. Çünkü iki kız kardeş birbirlerine tıpa tıp benziyorlar.Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin kardeşi ile bu kadar benzerliğinin bir sebebi var. Tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen Hazal Filiz ve Deniz kardeşler, tek yumurta ikizi oldukları için birbirlerine bu kadar benziyor.Daha önce de kardeşiyle benzerliği ile gündeme gelen ünlü isim, okul çağlarında bu benzerliklerini kullanarak birbirlerinin sınavlarına girdiklerini itiraf etmişti. İki güzeli yan yana görenler ayırt etmekte zorlanıyor. Öte yandan Deniz Küçükköse, kardeşine benzerliği nedeniyle sık sık Hazal Filiz Küçükköse’nin hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalıyor.Hazal Filiz Küçükköse, 1988 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Ankara’da lise eğitimini tamamladıktan sonra Kırıkkale Üniversitesi Biyoloji bölümünü 3. Sınıfa kadar okuduktan sonra bıraktı. Şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde öğrenimine devam ediyor. Güzel oyuncu 2015 – 2017 yılları arasında yayınlanan Kara Sevda dizisi ile şöhreti yakaladı. İlk oyunculuk deneyimini günlük dizi olarak yayınlanan Deniz Yıldızı ile yaptı. Dizi setinde tanıştığı rol arkadaşı Tuan Tunalı ile 2014 yılında evlendi ve 2018 yılında boşandı.