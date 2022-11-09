Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşini görenler donup kaldı: Tek bir farkları yok!

Bir Peri Masalı dizisinin güzel oyuncusu Hazal Filiz Küçükköse’nin kardeşini görenler şaşırıp kalıyor. Birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken kız kardeşlerin fotoğrafına bakan ayırt etmekte zorlanıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin kendine tıpa tıp benzeyen kardeşi ortaya çıktı. ilk olarak Deniz Yıldızı dizisinde izlediğimiz, daha sonra da Kara Sevda dizisi ile kariyerinde zirve yapan oyuncunun kendi kadar kardeşi de güzel. Çünkü iki kız kardeş birbirlerine tıpa tıp benziyorlar.
Hazal Filiz Küçükköse’nin kardeşi ile ilginç benzerliği!
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin kardeşi ile bu kadar benzerliğinin bir sebebi var. Tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen Hazal Filiz ve Deniz kardeşler, tek yumurta ikizi oldukları için birbirlerine bu kadar benziyor.
Daha önce de kardeşiyle benzerliği ile gündeme gelen ünlü isim, okul çağlarında bu benzerliklerini kullanarak birbirlerinin sınavlarına girdiklerini itiraf etmişti. İki güzeli yan yana görenler ayırt etmekte zorlanıyor. Öte yandan Deniz Küçükköse, kardeşine benzerliği nedeniyle sık sık Hazal Filiz Küçükköse’nin hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalıyor.