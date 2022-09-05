MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 00:24

Hazal Kaya'dan ikinci hamilelik haberi! İşte bebeğin cinsiyeti

Ali Atay ile oldukça mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya’dan ikinci çocuk haberi geldi. Peki, ilk çocuğu babasının kopyası olan Hazal Kaya’nın ikinci bebeğinin cinsiyeti ne? İşte Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin ikinci çocuklarının cinsiyeti…

MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 00:24
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Hazal Kaya'dan ikinci hamilelik haberi! İşte bebeğin cinsiyeti

Hazal Kaya İkinci Kez Anne Oluyor!



Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay’la evliliklerine herkesi hayran bırakan Hazal Kaya, magazin basınınca  oldukça yakından takip ediliyor. Hazal Kaya, yakın arkadaşı Selin Şekerci ile Melike Şahin’in konserini dinlemeye gittikten sonra konser çıkışında gazeteciler ile yaptığı sohbet esnasında ikinci bebeğinin cinsiyetini ilk defa açıkladı.

HAzal KAya



Harbiye Açıkhava’daki Melike Şahin konseri çıkışı gazetecilerle sohbet eden Hazal Kaya, eşi Ali Atay’la ikinci defa çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü oyuncu Kaya, kapıda konser çıkışında duran basın mensupları ile sohbet etmeyi de her zaman olduğu gibi ihmal etmedi. Oldukça neşeli bir halde olan Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini ilk defa basın mensuplarına söyledi. Hazal Kaya ikinci hamileliğinden kız çocuğunun olacağını söyledi.

Hazal Kaya

Hazal Kaya’nın İlk Bebeği Fikret Ali

Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinin ilk çocukları olan Fikret Ali, babasına olan benzerliği ile magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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