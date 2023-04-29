MAGAZİN
29 Nisan 2023 - 19:03

Hazal Kaya'dan kızı Süreyya ile yeni poz

Geçen Mart ayında ikinci kez anne olan Hazal Kaya kızı Süreyya ile yeni bir fotoğraf paylaştı.

MAGAZİN
29 Nisan 2023 - 19:03
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Hazal Kaya’dan kızı Süreyya ile yeni poz


Ünlü oyun Hazal Kaya ve Ali Atay 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendikleri sene ilk çocukları Fikret Ali’yi kucaklarına alan çift sanat camiasında en sevilenler arasında gösteriliyor.

Hazal



İkinci çocukları kızı Süreyya’yı mart ayında kucağına alan Hazal Kaya, ilk fotoğrafı da doğumdan bir hafta sonra paylaşmıştı. Şimdi de kızı ile hikaye paylaşan Kaya, tebessüm ettirdi. Not olarak, bebeğinin tıpkı ilk çocuğu Fikret Ali gibi yüzünü gizleyerek uyuduğunu belirten Kaya, eşi Ali atay’ı etiketleyerek ‘bu huylarını kimden aldılar?’ Dedi…

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