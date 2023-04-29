Hazal Kaya’dan kızı Süreyya ile yeni poz













Ünlü oyun Hazal Kaya ve Ali Atay 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendikleri sene ilk çocukları Fikret Ali’yi kucaklarına alan çift sanat camiasında en sevilenler arasında gösteriliyor.İkinci çocukları kızı Süreyya’yı mart ayında kucağına alan Hazal Kaya, ilk fotoğrafı da doğumdan bir hafta sonra paylaşmıştı. Şimdi de kızı ile hikaye paylaşan Kaya, tebessüm ettirdi. Not olarak, bebeğinin tıpkı ilk çocuğu Fikret Ali gibi yüzünü gizleyerek uyuduğunu belirten Kaya, eşi Ali atay’ı etiketleyerek ‘bu huylarını kimden aldılar?’ Dedi…