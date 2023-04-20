Hazal Kaya için Musa Orhan’a hakaret etmekten 2 yıl 4 ay hapis istendi!







2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI











Ünlü oyuncu Hazar Kaya, Batman'da yaşayan İpek Er'e cinsel saldırı gerçekleştirerek intihara sürüklemek ile suçlanan Musa Orhan aleyhine hakaret etmekten yargılanırken hakkında yapılan şikayete dayanılarak bir iddianame düzenlendi.Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın Batman’da intihar ederek canına kıyan İpek Er’e cinsel saldırı gerçekleştirdiği öne sürülen Musa Orhan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden hakaret etmesinden dolayı yargılandığı davanın sonucunda para cezası kesilen Ezgi Mola'yı savunması hakkında yazılı veya görsel mesajla alenen aşağılama suçlamasından 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılan iddianame hazırlandı.Musa Orhan’ın avukatlığını yapan Mehmet Erkan Akkuş, tarafından yapılan şikayet üzerinde başlatılan yargılama sürecinde oyuncu Hazal Kaya hakkında bir iddianame hazırlandı. İddianemede Kaya için, Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yı 4 ay hapis istemi ifadeleri yer aldı.