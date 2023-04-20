Hazal Kaya için Musa Orhan’a hakaret etmekten 2 yıl 4 ay hapis istendi!

Ünlü oyuncu Hazar Kaya, Batman'da yaşayan İpek Er'e cinsel saldırı gerçekleştirerek intihara sürüklemek ile suçlanan Musa Orhan aleyhine hakaret etmekten yargılanırken hakkında yapılan şikayete dayanılarak bir iddianame düzenlendi.
2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI
Musa Orhan’ın avukatlığını yapan Mehmet Erkan Akkuş, tarafından yapılan şikayet üzerinde başlatılan yargılama sürecinde oyuncu Hazal Kaya hakkında bir iddianame hazırlandı. İddianemede Kaya için, Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yı 4 ay hapis istemi ifadeleri yer aldı.