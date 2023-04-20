MAGAZİN
20 Nisan 2023 - 11:55

Hazal Kaya için Musa Orhan'a hakaret etmekten 2 yıl 4 ay hapis istendi!

Batman'da henüz 18 yaşında olan bir genç kıza cinsel istismar gerçekleştirdiği öne sürülen ve onu intihara zorlayan Musa Orhan'a hakaret etmekten yargılanan Hazar Kaya hakkında 2 yıl 4 ay hapis cezası istenen bir iddianame hazırlandı.

MAGAZİN
20 Nisan 2023 - 11:55
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Hazal Kaya için Musa Orhan’a hakaret etmekten 2 yıl 4 ay hapis istendi!


Ünlü oyuncu Hazar Kaya, Batman'da yaşayan İpek Er'e cinsel saldırı gerçekleştirerek intihara sürüklemek ile suçlanan Musa Orhan aleyhine hakaret etmekten yargılanırken hakkında yapılan şikayete dayanılarak bir iddianame düzenlendi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI

Hazal Kaya için Musa Orhan’a hakaret etmekten 2 yıl 4 ay hapis istendi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın Batman’da intihar ederek canına kıyan İpek Er’e cinsel saldırı gerçekleştirdiği öne sürülen Musa Orhan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden hakaret etmesinden dolayı yargılandığı davanın sonucunda para cezası kesilen Ezgi Mola'yı savunması hakkında yazılı veya görsel mesajla alenen aşağılama suçlamasından 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılan iddianame hazırlandı.



Hazal Kaya için Musa Orhan’a hakaret etmekten 2 yıl 4 ay hapis istendi

Musa Orhan’ın avukatlığını yapan Mehmet Erkan Akkuş, tarafından yapılan şikayet üzerinde başlatılan yargılama sürecinde oyuncu Hazal Kaya hakkında bir iddianame hazırlandı. İddianemede Kaya için, Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yı 4 ay hapis istemi ifadeleri yer aldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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