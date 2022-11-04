MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:12

Hazal Kaya karnı burnunda etkinliklerden geri kalmıyor! Hazal Kaya'nın hamilelik kombini dikkat çekti! Cesur kıyafet tercih eden Kaya'nın görüntüleri

Dün akşam gerçekleşen Netflix etkinliğinde birçok ünlü isim yer alırken Türkiye'de 6. yılını geride bırakan ve dijital platformların başında gelen Netflix içerikleriyle beraber eğlenceli vakitlere neden oldu. Katılan isimler arasında 6 aylık hamile Hazal Kaya'nın kombini ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Hazal Kaya'nın cesur kıyafeti haberimizde yer almaktadır

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:12
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Hazal Kaya karnı burnunda etkinliklerden geri kalmıyor! Hazal Kaya'nın hamilelik kombini dikkat çekti! Cesur kıyafet tercih eden Kaya'nın görüntüleri


Sevilen dijital platformlarından olan Netflix 6. yılı kutlamasında birçok ünlü isim de boy gösterdi. Zengin içeriklerin sahibi olan Netflix bu gecede gelecek sezon için düzenlediği içerikleri de paylaştı. Ünlüler arasında özellikle dikkat çeken isim ise 6 aylık hamile Hazal Kaya oldu. Cesur kıyafet tercihinde bulunan güzel oyuncunu gündemde yerini aldı.

Ali Altay ile 5 yıllık ilişkilerini 1029 yılına nikah masasına taşıyan Hazal Kaya bu evlilikten Fikret Ali adında bir oğlu dünyaya gelirken anneliği onunla tattığını her defasında dile getirdi. Şimdilerde ise 2. kez anne olmaya hazırlanan Kaya'nın 6 aylık hamile halleri ise magazin gündemine damga vurdu. Davetleri katılmayı ihmal etmeyen Hazal Kaya'nın kıyafet kombinlerini sosyal medya üzerinden paylaşmaktadır. Netflix'in düzenlediği geceye metalik renkte iki parçalı tulum ile katılan Kaya'nın pantolonun şalvar tipli olması dikkat çekti. Hazal Kaya'nın kombini ise şöyledir; 



Hazal kaya kombini

Hazal Kaya hamile kombini

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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