Hazal Kaya, Kılıçdaroğlu paylaşımıyla oyunun rengini belli etti!













CHP lideri ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. "Bay Kemal'in Tahtası-7" başlığı ile vidosunu yayınlayan Kılıçdaroğlu, videosunda "Türkiye'yi canlandırmak için hazırız ve çok çalışıyoruz... Organize bir sanat alanından bahsettik." şeklinde ifadeler kullandı.Ünlü oyuncu Hazal Kaya ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kaya, paylaşımına kalk emojisi de eklerken güzel oyuncunun oyunun rengi de belli olmuş oldu.