MAGAZİN
08 Mayıs 2023 - 01:08

Hazal Kaya, Kılıçdaroğlu paylaşımıyla oyunun rengini belli etti!

Hazal Kaya, resmi Twitter hesabı üzerinden Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosunu paylaşırken, paylaşımına kalp emojisi de ekledi.

MAGAZİN
08 Mayıs 2023 - 01:08
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Hazal Kaya, Kılıçdaroğlu paylaşımıyla oyunun rengini belli etti!


CHP lideri ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. "Bay Kemal'in Tahtası-7" başlığı ile vidosunu yayınlayan Kılıçdaroğlu, videosunda "Türkiye'yi canlandırmak için hazırız ve çok çalışıyoruz... Organize bir sanat alanından bahsettik." şeklinde ifadeler kullandı.

Hazal Kaya, Kılıçdaroğlu paylaşımıyla oyunun rengini belli etti



Ünlü oyuncu Hazal Kaya ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kaya, paylaşımına kalk emojisi de eklerken güzel oyuncunun oyunun rengi de belli olmuş oldu.

Hazal Kaya, Kılıçdaroğlu paylaşımıyla oyunun rengini belli etti

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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