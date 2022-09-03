Hazal Kaya'nın ikinci bebek müjdesinde sevindiren haber!

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden birisi olan Hazal Kaya ve Ali Atay, 2019 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Bir sğre sonra oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan gözde çift, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmuşlardı.
Mutlu birlikteliklerini evlilikle sonuçlandırdıktan sonra Fikret Ali ile tam bir aile olan Hazal Kaya ve Ali Atay, ikini kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyorlar.
Bir süredir yeni projesi üzerinde çalışan Hazal Kaya , sosyal medya hesabından hayranlarıyla çok fazla bir araya gelmiyordu. Sağlık sorunlarından dolayı bir süredir uzak kaldığından şikayetçi olan güzel oyuncu kendisini toparlar toparlamaz soluğu çok yakın arkadaşı melike Şahin'in konserinde aldı.