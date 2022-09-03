MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 14:06

Hazal Kaya'nın ikinci bebek müjdesinde sevindiren haber!

Ünlü oyuncu Hazal kaya, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini beklediğini duyurmuştu. Dün Melike Şahin konseri çıkışında gazetecelerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetini öğrendiğini söyledi.

MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 14:06
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Hazal Kaya'nın ikinci bebek müjdesinde sevindiren haber!


Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden birisi olan Hazal Kaya ve Ali Atay, 2019 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Bir sğre sonra oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan gözde çift, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmuşlardı.

Hazal Kaya



Mutlu birlikteliklerini evlilikle sonuçlandırdıktan sonra Fikret Ali ile tam bir aile olan Hazal Kaya ve Ali Atay, ikini kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyorlar. 

Hazal Kaya

Bir süredir yeni projesi üzerinde çalışan Hazal Kaya , sosyal medya hesabından hayranlarıyla çok fazla bir araya gelmiyordu. Sağlık sorunlarından dolayı bir süredir uzak kaldığından şikayetçi olan güzel oyuncu kendisini toparlar toparlamaz soluğu çok yakın arkadaşı melike Şahin'in konserinde aldı.

Hazal Kaya

İkinci bebeğin cinsiyeti belli oldu!

Konserden çıktıktan sonra gazetecilerin sorularını ayak üstü yanıtlayan Hazal Kaya, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek bebeğinin cinsiyetini öğrendiğini açıkladı. Güzel oyuncu gazetecilere açıklama yaparken oğlu Fikret Ali'ye bir kız kardeş geleceğini söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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