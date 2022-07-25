MAGAZİN
25 Temmuz 2022 - 16:56

Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinde sevenlerine bebek müjdesi!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile yine kendisi gibi oyuncu Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali'den sonra yeniden anne baba olmaya hazırlandıkları öğrenildi.

MAGAZİN
25 Temmuz 2022 - 16:56
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Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinde sevenlerine bebek müjdesi!


2019 yılının başlarında yaklaşık 6 yıllık birlikteliğin ardında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Hazal Kaya, aynı yıl Fikret Ali verdiği oğlunu kucağına almıştı. Şimdilerde yeniden anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya'nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Hazal Kaya ve Ali Atay



Geçtiğimiz Aralık ayında Hazal Kaya'nın bebek beklediği yönünde ortaya çıkan haberlerin yalandığı sonrasında şimdilerde konuşulan hamilelik dedikodularının aslında doğru olduğu öğrenildi. Güzel oyuncunun 3 aylık hamile olduğu haberi çiftin hem hayranlarını hem de sevenlerini oldukça fazla sevindirdi.

Hazal Kaya ve Ali Atay

Gözde çiftin bebek sevinci

Evliliklerinin 4'üncü yılına giren ve 3 yaşında Fikret Ali verdikleri oğulları olan Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin ikinci çocuklarının olacağı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Tam 3 aylık hamile olan Hazal Kaya'nın ikinci çocuğunun kime benzeyeceği daha şimdiden merak konusu oldu.

Hazal Kaya ve Ali Atay

Bilindiği üzere Fikret Ali, doğar doğma babası Ali Atay'a benzetilmiş ve bu benzerlik sosyal medyada aylarca konuşulmuştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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