Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bebekleri Süreyya ilk göz görüldü! İkinci kez anneliği tadan Kaya'dan duygusal paylaşım: Adını Feriha koymadı







HAZAL KAYA'NIN BEBEĞİYLE İLK POZU!







Hazal Kaya ve Ali Atay 2019 yılında evlenerek Kaya, 2'nci çocuğunu kucağına aldı. 2'nci çocuğu Süreyya ile ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medyada dikkat çekti. Hazal Kaya kimdir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.Hazal Kaya 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlendi. Aynı yıl içerisinde çocukları Fikret dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda bebekleri Süreyya Leyla isimleri kızları dünyaya geldi.Kızlarını sosyal medyada paylaşmaktan sakınan çiftten ilk paylaşım 8 Mart 2023 tarihinde geldi.Hazal Kaya bir çok dizide rol almıştır. Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Genco'da rol alan Kaya, 2019 senesinde Ali Atay ile evlendi. O yıl içerisinde Fikret Ali isimli oğlunu kucağına aldı. Kısa süre içerisinde Süreyya Leyla isimli kızını takipçileri ile paylaştı.