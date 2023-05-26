











HAZAR ERGÜÇLÜ ONUR ÜNLÜ İLE İLİŞKİSİ BİTTİ YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Hazar Ergüçlü ayrılık sonrası yeni aşkıyla mutluluk pozu verdi! Kutay Soyocak ve Hazal Ergüçlü aşkıyla kıskandırdı. Bu özet, "Onur Ünlü ile ayrılmıştı! Hazar Ergüçlü ve yeni aşkı Kutay Soyocak poz verdi" başlıklı bir haberin gayriresmi bir özetidir. Meşhur yönetmen olan Onur Ünlü ile ilişkisiyle uzun bir süre gündemde olan oyuncu Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubu üyesi müzisyeni olan Kutay Soyocak ile birlikte yeni bir aşka yelken açtı. Güzel ve yetenekli oyuncu ve yeni sevgilisi, aşklarını, sevgilerini gösteren bir poz verdiler. İşte detaylar...Bu özet, "Yönetmen Onur Ünlü ile olan ilişkisi geçen yıl sona eren Hazar Ergüçlü'nün yaş farkıyla sıkça gündeme gelmesi" başlıklı bir haberin özetidir. Oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmeni Onur Ünlü ile olan yaklaşık 5 yıllık ilişkisi geçen yıl sona erdi. İlişkilerindeki yaş farkı, 19 olduğu için sık sık gündeme gelmekteydi. İşte ayrıntılar...Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ayrıldı, Hazar Ergüçlü yeni bir aşka başladı" başlıklı bir haberin özetidir. Oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen aralık ayında yönetmen Onur Ünlü ile ilişkisini sonlandırmıştı. Şu anda ise güzel oyuncu, Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile birlikte yeni bir aşka başladı. Hazar Ergüçlü, müzisyen sevgilisi Kutay Soyocak ile ilişki yaşamaya başladı, daha önce oyuncu Ece Ertez'den ayrıldı.