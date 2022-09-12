Hazar Ergüçlü hayranları bayram edecek! Show TV'de yeni bir dizisi başlıyor! Hayat Bugün dizisinden ilk kareler...







Show TV'de yeni bir dizisi başlıyor!











Hazar Ergüçlü hayranları bayram edecek!





O3 Medya'nın Show TV için hazırladığı 'Hayat Bugün' isimli dizinin hikayesi yavaş yavaş netleşti. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir'in oynadığı dizinin ilk kareleri de yayımlandı.Yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin üstlendiği 'Hayat Bugün' isimli dizi yeni sezonda seyircilerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Show TV ekranlarından yayın hayatına başlamak için hazırlanan 'Hayat Bugün' dizisinde Ulaş Tuna Astepe ile Hazar Ergüçlü başrolleri paylaşıyor.Dizide en dikkat çeken nokta "New Amsterdam" adlı diziye uyarlanmasıydı. Bu durum projenin dünya genelindeki ilk uyarlaması Türkiye'de gerçekleşmesine neden oldu. Dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığı zaman ise proje için çok önemli oyuncuların ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, geçen sezonda adından çok fazla söz ettirmişti. Başarılı oyuncuya güzel oyuncu Hazar Ergüçlü eşlik ederken kadronun diğer oyuncularının ise Hande Doğandemir, Şerif Erol, Mert Denizmen ve Tansel Öngel olduğu belirtiliyor.Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü’nün dizide "Suzan Mayıser" olarak seyirci karşısına çıkacağı öğrenilirken dizide Tansel Öngel'in "Doktor Aras Demirci" olarak performans sergileyeceği belirtildi. Güzel oyuncu Hande Doğandemir ise dizide "Doktor Derin Nalbantoğlu" karakterine hayat verecek.Ulaş Tuna Astepe ise ilk televizyon ekranlarına 'Sen Anlat Karadeniz' isimli diziyle başlamış ve kariyerindeki en güçlü çıkışı da bu diziyle yapmıştı. Bu kez de 'Hayat Bugün' dizisi ike seyircyle buluşmak için hazırlıklarını tamamlayan ünlü isim ilk kez bir doktor dizisinde oynayacak.