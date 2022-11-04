Hazar Ergüçlü Netflix etkinliğine transparan elbisesiyle damga vurdu! Tül elbisesi takipçilerinin eleştiri yağmuruna tutuldu







TARZI İLE GÜNDEM OLDU







Netflix dün Türkiye'de 6. yılını kutladı. Dün akşam gerçekleştirilen etkinliğe birçok ünlü isim katılırken kırmızı halıda kıyafetleri ile boy gösteren ünlüler çok konuşuldu. Türkiye'de yapmış olduğu yapımlar ile oldukça ses getiren platform görkemli bir etkinliğe imza attı. Geceye dantel elbisesi ile katılan Hazar Ergüçlü ise oldukça dikkat çekti. Tül elbisesini görenler gözlerine Hazar Ergüçlü’den alamadı. İşte Hazar Ergüçlü'nün tül elbisesi…Netflix'in görkemli etkinliğine katılan Hazar Ergüçlü kıyafeti ile oldukça dikkat çekti. Cesur kıyafeti ile çok konuşulan Ergüçlü, siyah tül elbisesinin altına mini şort ve sütyen giydi. Tül elbisesi ile pozlarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşan Ergüçlü, takipçileri tarafından eleştirildi.