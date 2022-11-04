MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:43

Hazar Ergüçlü Netflix etkinliğine transparan elbisesiyle damga vurdu! Tül elbisesi takipçilerinin eleştiri yağmuruna tutuldu

Dünyada en çok izlenen dijital dizi film platformu Netflix dün 6. yılını kutladı. Düzenlenen etkinliğe birçok ünlü isim katılırken kırmızı halıda boy gösteren ünlüler oldukça konuşuldu. Geceye dantel elbisesi ile damga vuran Hazar Ergüçlü tüm dikkatleri üzerinde topladı. İşte Hazar Ergüçlü'nün tül elbisesi…

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:43
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hazar Ergüçlü Netflix etkinliğine transparan elbisesiyle damga vurdu! Tül elbisesi takipçilerinin eleştiri yağmuruna tutuldu


Netflix dün Türkiye'de 6. yılını kutladı. Dün akşam gerçekleştirilen etkinliğe birçok ünlü isim katılırken kırmızı halıda kıyafetleri ile boy gösteren ünlüler çok konuşuldu. Türkiye'de yapmış olduğu yapımlar ile oldukça ses getiren platform görkemli bir etkinliğe imza attı. Geceye dantel elbisesi ile katılan Hazar Ergüçlü ise oldukça dikkat çekti. Tül elbisesini görenler gözlerine Hazar Ergüçlü’den alamadı. İşte Hazar Ergüçlü'nün tül elbisesi…

TARZI İLE GÜNDEM OLDU

Netflix'in görkemli etkinliğine katılan Hazar Ergüçlü kıyafeti ile oldukça dikkat çekti. Cesur kıyafeti ile çok konuşulan Ergüçlü, siyah tül elbisesinin altına mini şort ve sütyen giydi. Tül elbisesi ile pozlarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşan Ergüçlü, takipçileri tarafından eleştirildi.



Hazar Ergüçlü Tül Elbise

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Bir Peri Masalı’nın Onur’u Tarık Emir Tekin herkesi şaşırttı! Sevgilisiyle sokak ortasında saatlerce dans etti!
Bir Peri Masalı’nın Onur’u Tarık Emir Tekin herkesi şaşırttı! Sevgilisiyle sokak ortasında saatlerce dans etti!
Melisa Şenolsun'a Nurgül Yeşilçay'dan iltifat üstüne iltifat! Netflix gecesi şıklık gecesine dönüştü! Bir bakan bir daha baktı
Melisa Şenolsun'a Nurgül Yeşilçay'dan iltifat üstüne iltifat! Netflix gecesi şıklık gecesine dönüştü! Bir bakan bir daha baktı
Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye bir şok daha! Olay olan 3 milyon TL'lik yüzük replika çıktı!
Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye bir şok daha! Olay olan 3 milyon TL'lik yüzük replika çıktı!
Ünlü komedyan Ata Demirer rekor kırdı! Bir mekanda tam 14 saat oturdu
Ünlü komedyan Ata Demirer rekor kırdı! Bir mekanda tam 14 saat oturdu
Süperstar Ajda Pekkan evde geçirdiği kaza sonucu ilk kez konuştu! Ajda Pekkan'dan iyi haber geldi
Süperstar Ajda Pekkan evde geçirdiği kaza sonucu ilk kez konuştu! Ajda Pekkan'dan iyi haber geldi
Çağla Şikel boyunun kurbanı oldu! 1.80 cm boyu ile arabaya sığmadı
Çağla Şikel boyunun kurbanı oldu! 1.80 cm boyu ile arabaya sığmadı
Son Haberler
Önce İYİ Partiye geçmiş sonra tehdit edildiğini söylemişti! Fakıbaba kendisini tehdit eden o kişinin ismini açıkladı
Önce İYİ Partiye geçmiş sonra tehdit edildiğini söylemişti! Fakıbaba...
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi şut çalışması!
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi şut çalışması!
Israrla ambulansa yol vermeyen sürücü ceza aldı! Polis ekipleri arsız sürücüye işlem başlattı
Israrla ambulansa yol vermeyen sürücü ceza aldı! Polis ekipleri arsız...
Sabahları kalktığınızda bu 3 belirti varsa aman dikkat! Kanser belirtisi olabilir doktora başvurun
Sabahları kalktığınızda bu 3 belirti varsa aman dikkat! Kanser belirtisi...
Şifa deposu bal kabağının saymakla bitmeyen faydaları! Kalp sağlığından sindirime kadar birçok etkisi var!
Şifa deposu bal kabağının saymakla bitmeyen faydaları! Kalp sağlığından...
Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 7. Bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı
Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 7. Bölüm ne...
Atilla Szalai: Artık Sivasspor maçına odaklanacağız
Atilla Szalai: Artık Sivasspor maçına odaklanacağız
KPSS Ön lisans polislik başvuruları başladı mı, şartlar nelerdir? KPSS Ön lisans polislik taban puanları ve baraj puanı
KPSS Ön lisans polislik başvuruları başladı mı, şartlar nelerdir?...
Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu? 3 Kasım 2022 reyting sonuçları
Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen...
Bir Peri Masalı’nın Onur’u Tarık Emir Tekin herkesi şaşırttı! Sevgilisiyle sokak ortasında saatlerce dans etti!
Bir Peri Masalı’nın Onur’u Tarık Emir Tekin herkesi şaşırttı!...
Melisa Şenolsun'a Nurgül Yeşilçay'dan iltifat üstüne iltifat! Netflix gecesi şıklık gecesine dönüştü! Bir bakan bir daha baktı
Melisa Şenolsun'a Nurgül Yeşilçay'dan iltifat üstüne iltifat! Netflix...
Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye bir şok daha! Olay olan 3 milyon TL'lik yüzük replika çıktı!
Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye bir şok daha! Olay olan 3 milyon TL'lik...
Dünya Breaking Şampiyonası'ndan ikincilik geldi! Ceylin Han Çinkitaş gümüş madalyanın sahibi oldu
Dünya Breaking Şampiyonası'ndan ikincilik geldi! Ceylin Han Çinkitaş...
Ünlü komedyan Ata Demirer rekor kırdı! Bir mekanda tam 14 saat oturdu
Ünlü komedyan Ata Demirer rekor kırdı! Bir mekanda tam 14 saat oturdu
Süperstar Ajda Pekkan evde geçirdiği kaza sonucu ilk kez konuştu! Ajda Pekkan'dan iyi haber geldi
Süperstar Ajda Pekkan evde geçirdiği kaza sonucu ilk kez konuştu!...