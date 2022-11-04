Netflix dün Türkiye'de 6. yılını kutladı. Dün akşam gerçekleştirilen etkinliğe birçok ünlü isim katılırken kırmızı halıda kıyafetleri ile boy gösteren ünlüler çok konuşuldu. Türkiye'de yapmış olduğu yapımlar ile oldukça ses getiren platform görkemli bir etkinliğe imza attı. Geceye dantel elbisesi ile katılan Hazar Ergüçlü ise oldukça dikkat çekti. Tül elbisesini görenler gözlerine Hazar Ergüçlü’den alamadı. İşte Hazar Ergüçlü'nün tül elbisesi…
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:43
Hazar Ergüçlü Netflix etkinliğine transparan elbisesiyle damga vurdu! Tül elbisesi takipçilerinin eleştiri yağmuruna tutuldu
Dünyada en çok izlenen dijital dizi film platformu Netflix dün 6. yılını kutladı. Düzenlenen etkinliğe birçok ünlü isim katılırken kırmızı halıda boy gösteren ünlüler oldukça konuşuldu. Geceye dantel elbisesi ile damga vuran Hazar Ergüçlü tüm dikkatleri üzerinde topladı. İşte Hazar Ergüçlü'nün tül elbisesi…
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:43
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