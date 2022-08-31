Hazar Ergüçlünün son halinde ki inanılmaz değişime hayranlarından tepki!













Ünlü güzel Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırtmayı başarıyor. Son paylaşımı ile takipçilerini şaşırttı. Saçlarını sarıya boyatan Hazar Ergüçlü, değişimi ile herkesi şaşırttı. Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile hayranlarını şaşırttı ve hüsrana uğrattırdı. Saçlarını sarıya boyatan Ergüçlü için takipçileri 'eski haline hemen dön' çağrısında bulundu.Birkaç takipçisi 'proje için sarıya boyatmışsındır umarım' yorumlarında bulundu. Siyah saçları ile tanınan güzel oyuncu, ani bir karar ile hayranlarını şaşırttı. Hazar Ergüçlü, Based İstanbul dergisi için kamera karşısına geçti ve yeni imajıyla pozlar vererek sosyal medya hesabından o anları paylaştı.