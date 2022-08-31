MAGAZİN
31 Ağustos 2022 - 17:46

Hazar Ergüçlünün son halinde ki inanılmaz değişime hayranlarından tepki!

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü adından sıklıkla bahsettiriyor. Son olarak imaj değişikliğine giden Hazar Ergüçlü sarı saçları ile pozlarını instagram hesabından paylaştı. Takipçileri ve hayranlarını şaşırttı. İşte ayrıntılar.

MAGAZİN
31 Ağustos 2022 - 17:46
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Hazar Ergüçlünün son halinde ki inanılmaz değişime hayranlarından tepki!


Ünlü güzel Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırtmayı başarıyor. Son paylaşımı ile takipçilerini şaşırttı. Saçlarını sarıya boyatan Hazar Ergüçlü, değişimi ile herkesi şaşırttı.

Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile hayranlarını şaşırttı ve hüsrana uğrattırdı. Saçlarını sarıya boyatan Ergüçlü için takipçileri 'eski haline hemen dön' çağrısında bulundu.



Birkaç takipçisi 'proje için sarıya boyatmışsındır umarım' yorumlarında bulundu.

Siyah saçları ile tanınan güzel oyuncu, ani bir karar ile hayranlarını şaşırttı. Hazar Ergüçlü, Based İstanbul dergisi için kamera karşısına geçti ve yeni imajıyla pozlar vererek sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

hazar ergüçlü

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EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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