Hazine, 2 tahvil ihalesinde 16,4 milyar lira borçlanmaya gitti!

Hazine ve Hazine bugün iki tahvil ihalesinde toplamda 16,4 milyar lira tutarında borçlandı. İlk ihalede Hazine 5 yıl vadeli (1764 gün) sabit faizli Hazine tahvilini altı ayda bir kuponlu olarak yeniden ihraç etti. Teklif, basit faiz için yüzde 16,9 ve bileşik faiz için yüzde 17,61 idi. 14.0652 milyon lira nominal teklifi olan ihalenin 6668 milyon lira nominal, 5825,3 milyon lira net ciro elde edildi.
2 milyar TL'lik kamu ihalesinin tamamının doldurulduğu ihalede 4 milyar 311 milyar TL piyasa yapıcılar tarafından ihale edildi ve 2,5 milyar TL'si bu segmente satıldı.