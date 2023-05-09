Hazine, 2 tahvil ihalesinde 16,4 milyar lira borçlanmaya gitti!













İKİNCİ İHALE

Hazine ve Hazine bugün iki tahvil ihalesinde toplamda 16,4 milyar lira tutarında borçlandı. İlk ihalede Hazine 5 yıl vadeli (1764 gün) sabit faizli Hazine tahvilini altı ayda bir kuponlu olarak yeniden ihraç etti. Teklif, basit faiz için yüzde 16,9 ve bileşik faiz için yüzde 17,61 idi. 14.0652 milyon lira nominal teklifi olan ihalenin 6668 milyon lira nominal, 5825,3 milyon lira net ciro elde edildi.2 milyar TL'lik kamu ihalesinin tamamının doldurulduğu ihalede 4 milyar 311 milyar TL piyasa yapıcılar tarafından ihale edildi ve 2,5 milyar TL'si bu segmente satıldı.İkinci ihalede TÜFE bağlantılı 10 yıl (3535 gün) vadeli ve altı ayda bir kapsamında kupon ödemeli devlet tahvilleri yer aldı. 8 milyar 830 milyon lira nominal teklif verilen ihalenin nominal değeri 4.035 milyar lira, net cirosu ise 4.05789 milyar lira oldu. Halka satılmayan ihalelerde piyasa yapıcılardan 3 milyar 356 milyar lira teklif gelirken, 1,5 milyar lira bu segmente satıldı. Böylece Maliye Bakanlığı iki ihalede toplam 16.040.420 milyon lira tutarında borçlandığı bildirildi.