Hazine Bakanlığı'ndan esnafa düşük faizli kredi paketi! Hazine Faiz Destekli Kredi paketi başvuru şartları

Bir süredir yoğun şekilde araştırılan düşük faizli esnaf kredisine ilişkin müjdeli haber
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, esnafa 100 milyar lira tutarında verilecek kredi paketine ilişkin detayları anlattı.
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa 100 milyar lira kredi!
Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacının karşılanması adına 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5’lik faiz oranıyla 100 milyar lira kredi kullandırılacağını duyurdu. Halkbank tarafından verilecek “ Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi “nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yürürlüğe girdiğini belirtti. Bakan Nebati ayrıca, genç girişimciler için faizsiz kredi limitinin 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırının ise 30’dan 35’e çıkarıldığını sözlerine ekledi. Buna ek olarak Ziraat Bankası tarafından sağlanacak üretici ve çiftçilere kullandırılan Geleneksel Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indiriminin uygulanacağını ve kredi limitinin 200 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.
Düşük faizli esnaf kredisine nasıl başvurulur?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin duyurusunu yaptığı “ Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi “ ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Esnaf kefalet kredisine başvuru yapmak isteyenlerin, en az 120 gün esnaf kefalet kooperatifine üye olması gerekiyor. Peki başvurular nasıl yapılacak. Düşük faizli esnaf kredisi çekmek için kişilerin istedikleri kooperatife direkt kendilerinin başvuru yapması gerekiyor. aranılan şartlar arasında TESKOMB’a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliğinin olmaması, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini karşılamaya yeterli olması, tapu ya da araç teminatı gösterilmesi esnaf kredisi başvuru şartlarından bazıları olarak öne çıkıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Halkbank’tan kredi kullanan ve borcu nedeniyle takibe düşen esnaflara müjdeyi vermişti. 6 aya kadar geri ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sunacaklarını duyurmuştu. Esnaflar için kredi paketlerinin duyurulması ardından birçok kişi Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi’ne ilgi gösterdi. Konuya ilişkin detaylar ve başvuru tarihleri çok yakında açıklanacak.