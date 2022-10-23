Kredi
23 Ekim 2022 - 16:27

Hazine Bakanlığı'ndan esnafa düşük faizli kredi paketi! Hazine Faiz Destekli Kredi paketi başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'ni duyurdu. Düşük faizli kredi ile on binlerce esnaf rahat bir nefes alacak.

Kredi
23 Ekim 2022 - 16:27
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hazine Bakanlığı'ndan esnafa düşük faizli kredi paketi! Hazine Faiz Destekli Kredi paketi başvuru şartları
Bir süredir yoğun şekilde araştırılan düşük faizli esnaf kredisine ilişkin müjdeli haber Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, esnafa 100 milyar lira tutarında verilecek kredi paketine ilişkin detayları anlattı.

Bakan Nebati duyurdu: Esnafa 100 milyar lira kredi!

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacının karşılanması adına 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5’lik faiz oranıyla 100 milyar lira kredi kullandırılacağını duyurdu. Halkbank tarafından verilecek “ Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi “nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bakan Nebati ayrıca, genç girişimciler için faizsiz kredi limitinin 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırının ise 30’dan 35’e çıkarıldığını sözlerine ekledi. Buna ek olarak Ziraat Bankası tarafından sağlanacak üretici ve çiftçilere kullandırılan Geleneksel Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indiriminin uygulanacağını ve kredi limitinin 200 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Düşük faizli esnaf kredisine nasıl başvurulur?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin duyurusunu yaptığı “ Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi “ ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Esnaf kefalet kredisine başvuru yapmak isteyenlerin, en az 120 gün esnaf kefalet kooperatifine üye olması gerekiyor. Peki başvurular nasıl yapılacak.

Düşük faizli esnaf kredisi çekmek için kişilerin istedikleri kooperatife direkt kendilerinin başvuru yapması gerekiyor. aranılan şartlar arasında TESKOMB’a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliğinin olmaması, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini karşılamaya yeterli olması, tapu ya da araç teminatı gösterilmesi esnaf kredisi başvuru şartlarından bazıları olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Halkbank’tan kredi kullanan ve borcu nedeniyle takibe düşen esnaflara müjdeyi vermişti. 6 aya kadar geri ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sunacaklarını duyurmuştu. Esnaflar için kredi paketlerinin duyurulması ardından birçok kişi Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi’ne ilgi gösterdi. Konuya ilişkin detaylar ve başvuru tarihleri çok yakında açıklanacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Kredi çekmek isteyenler buraya! Bu bankaların yeni kredi faiz oranları yüzleri güldürecek!
Kredi çekmek isteyenler buraya! Bu bankaların yeni kredi faiz oranları yüzleri güldürecek!
Bankaların faiz oranı yarışı başladı! 6 banka kredi vermek için kıyasıya yarışta! Garanti, Yapı Kredi, TEB, QNB, ING, Kuveyt Türk peş peşe ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını açıkladı!
Bankaların faiz oranı yarışı başladı! 6 banka kredi vermek için kıyasıya yarışta! Garanti, Yapı Kredi, TEB, QNB, ING, Kuveyt Türk peş peşe ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını açıkladı!
Araç alacaklara o bankadan müjde! Şubeye bile gitmeden finans sorununu çözecek! Şartları açıklandı... Online başvuru ile araç kredisi verecek
Araç alacaklara o bankadan müjde! Şubeye bile gitmeden finans sorununu çözecek! Şartları açıklandı... Online başvuru ile araç kredisi verecek
Bankaya gitmeye gerek kalmadan 3 ay ertelemeli kredi imkanı! Şimdi başvur 90 gün sonra öde
Bankaya gitmeye gerek kalmadan 3 ay ertelemeli kredi imkanı! Şimdi başvur 90 gün sonra öde
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı
Bakan kredi müjdesini verdi! Düşük faizle 15 Milyon TL kredi sunulacak
Bakan kredi müjdesini verdi! Düşük faizle 15 Milyon TL kredi sunulacak
Son Haberler
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı para dudak uçuklattı
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı...
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde sildi
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde...
TOKİ sosyal konut başvuruları için son viraj! Kura tarihi duyuruldu
TOKİ sosyal konut başvuruları için son viraj! Kura tarihi duyuruldu
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan sakın bozdurmayın!
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan...
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine faiz destekli kredi yürürlüğe girdi!
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine...
İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı kaptı!
İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı...
Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören herkes Kobra Murat'a benzetti
Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören...
Tefeci para alışverişinde Yargıtay'dan emsal karar: Suçun mağduru toplum!
Tefeci para alışverişinde Yargıtay'dan emsal karar: Suçun mağduru...
T.C kimlik numarası ile başvurana Bakanlık'tan 1.250- 3.450 TL ödeme yapılacak!
T.C kimlik numarası ile başvurana Bakanlık'tan 1.250- 3.450 TL ödeme...
Sosyal medya küstürdü, konser barıştırdı! Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı!
Sosyal medya küstürdü, konser barıştırdı! Kerimcan Durmaz ve Danla...
Erdoğan'dan faiz mesajı:
Erdoğan'dan faiz mesajı: "Faiz lobileri çöküşte, oranları tek haneye...
20 yaşındaki genç kız dezenfektan yüzünden makineye bağlı yaşıyor!
20 yaşındaki genç kız dezenfektan yüzünden makineye bağlı yaşıyor!
Promosyon yarışına Denizbank da dahil oldu! Son tarih açıklandı
Promosyon yarışına Denizbank da dahil oldu! Son tarih açıklandı
Liz Truss'ın istifası duyan Boris Johnson tatilini yarıda bırakıp İngiltere'ye koştu!
Liz Truss'ın istifası duyan Boris Johnson tatilini yarıda bırakıp...
AK Parti'den 16 yıldızlı 'Türkiye Yüzyılı' logosu! 16 yıldızın dikkat çeken anlamı
AK Parti'den 16 yıldızlı 'Türkiye Yüzyılı' logosu! 16 yıldızın...