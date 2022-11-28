Hazine Bakanlığı'ndan konut kredi faizlerinde 3 farklı uygulama! Sistem değişecek: Faiz oranı 0,69 – 1,20

Konut kredisi faiz oranlarındaki artış ve kredi tutarının 300.000 TL aralığında kalması Türkiye'de konut satışlarını sert bir şekilde düşürürken, sektörün gözü kamu lansmanına çevrildi. Hazine Bakanı Nureddin Nebati, beklentilerini hazırlamak ve almak için kampanya hakkında 12 Kasım'da girişimcilerle bir araya geldi. Sektörden edindiğimiz bilgilere göre, Aralık ayında başlaması beklenen kampanya kapsamında bireyler, finans kuruluşları kamu bankası nezdinde krediye erişim imkanı yakalayacak.
SİSTEM DEĞİŞECEK: FAİZ ORANLARI 0,69 - 1,20
Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında sektörün kredi bulmakta zorlandığını dile getirdiğini söyledi. Uçar, “Bu sektöre yönelik yeni pakette gelir grubuna göre 3 farklı faiz oranı olacak” dedi. Faiz oranlarının 0,69'dan 1,20'ye kadar başlaması gerektiğini belirten Uçar, BDDK kısıtlamayı getirmeden 4-5 ay önce ciddi iç talep olduğunu hatırlattı. Uçar, ayrıca kampanyanın Aralık ortasında duyurulması ile ocak, şubat ve mart aylarında sektöre ciddi hareketler getirmesini umduklarını da ifade etti.