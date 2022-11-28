EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 12:16

Hazine Bakanlığı'ndan konut kredi faizlerinde 3 farklı uygulama! Sistem değişecek: Faiz oranı 0,69 – 1,20

Bir yandan konut kredisi faiz oranları, diğer yandan konut fiyatları yükselmeye devam ediyor. Konut kredisi tutarı halen 300 bin TL aralığında olmasına rağmen sektör kamunun başlatacağı kampanyayı sabırsızlıkla beklemeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı başlatacağı yeni uygulama ile sektör temsilcileri düşük, orta ve yüksek gelirliler için üç farklı faiz oranı ile çalışacak. Aralık ayında çıkması planlanan kampanyada faiz oranlarının 0,69 ile 1,20 arasında olması bekleniyor.

EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 12:16
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Hazine Bakanlığı'ndan konut kredi faizlerinde 3 farklı uygulama! Sistem değişecek: Faiz oranı 0,69 – 1,20


Konut kredisi faiz oranlarındaki artış ve kredi tutarının 300.000 TL aralığında kalması Türkiye'de konut satışlarını sert bir şekilde düşürürken, sektörün gözü kamu lansmanına çevrildi. Hazine Bakanı Nureddin Nebati, beklentilerini hazırlamak ve almak için kampanya hakkında 12 Kasım'da girişimcilerle bir araya geldi. Sektörden edindiğimiz bilgilere göre, Aralık ayında başlaması beklenen kampanya kapsamında bireyler, finans kuruluşları kamu bankası nezdinde krediye erişim imkanı yakalayacak.

SİSTEM DEĞİŞECEK: FAİZ ORANLARI 0,69 - 1,20

Hazine Bakanlığı'ndan konut kredi faizlerinde 3 farklı uygulama

Düşük, orta ve yüksek gelir grubu altında üç farklı seçeneğin yer alacağı kampanyada faiz oranlarının yüzde 0,69 ile yüzde 1,20 arasında olması bekleniyor. Kampanyanın iç talepteki düşüşün yeniden hızlanmasını sağlayacağı, yeni yılın ilk 2-3 ayında sektörün hareketleneceği ve bekleyen projelerin başlayacağı söylendi.



Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında sektörün kredi bulmakta zorlandığını dile getirdiğini söyledi. Uçar, “Bu sektöre yönelik yeni pakette gelir grubuna göre 3 farklı faiz oranı olacak” dedi. Faiz oranlarının 0,69'dan 1,20'ye kadar başlaması gerektiğini belirten Uçar, BDDK kısıtlamayı getirmeden 4-5 ay önce ciddi iç talep olduğunu hatırlattı. Uçar, ayrıca kampanyanın Aralık ortasında duyurulması ile ocak, şubat ve mart aylarında sektöre ciddi hareketler getirmesini umduklarını da ifade etti.

"BU KAMPANYA İŞE YARAYACAK"

Bakanlık tarafından başlatılacak olan söz konusu kampanyanın Aralık ayı içerisinde gelmesini beklediklerini söyleyen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, “Bu sefer işe yarayacak. Çünkü insanlar önümüzdeki birkaç yıl içinde enflasyonun yüzde 50 civarında olacağını tahmin ediyor. Dolayısıyla konut kredisi faiz oranı yüzde 7-10 olacağı için insanlar kullanmak isteyecektir. Çünkü bu enflasyonda 2.5 milyonluk bir hane yılda 4 milyon kazanıyor" dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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