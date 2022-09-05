EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 00:24

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den son dakika açıklaması! Enflasyon için orta vadeli program!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den son dakika açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Orta Vadeli Program ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, Nureddin Nebati’nin Orta Vadeli Program’a ilişkin açıklaması ne? İşte, Enflasyona yönelik Orta Vadeli Program açıklaması…

EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 00:24
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den son dakika açıklaması! Enflasyon için orta vadeli program!


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Programa ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati yaptığı açıklamada "Program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nureddin Nebati, "Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hazırlayıp uyguladığımız orta ve uzun vadeli planlarla ekonomimizi büyüttük ve güçlendirdik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır. Program süresince uygulayacağımız politikalar da bu kapsamda, yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz" dedi.



Nureddin Nebati

Mali Disiplinden Asla Taviz Vermedik!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Ayrıca program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz. Vurgulamak isterim ki, 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz vermedik. Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz." Dedi.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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Orta Vadeli Program açıklandı!
Orta Vadeli Program açıklandı!
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