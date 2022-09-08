SİYASET
08 Eylül 2022 - 18:42

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak tedbirleri alıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Vatandaşımızın rahat etmesi lazım onun içinde dar gelirlileri, işçileri, memurları rahatlatacak tedbirleri aldık yeni tedbirlerimizde yolda. Paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak tedbirleri alıyoruz” dedi.

SİYASET
08 Eylül 2022 - 18:42
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak tedbirleri alıyoruz'


Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak için Isparta'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun'u ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı binasında açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, enflasyonla ilgili, “Üretimin yüksek olması, verimliliğin artması, yazın getirdiği imkanlar ve dünyada ki her şekilde emtianın ılımlaşacak şekilde sakinleşmesi, aşağı yönde hareket ettiğimiz bu imkanlarla, biz önümüzdeki aylarda hızlı düşmüş bir enflasyonla ve aralık ayından itibaren de bazında etkisiyle burnunu aşağıya indiren bir enflasyonla ülkede önümüzdeki dönemin sonu itibariyle tek haneli bir enflasyona yönelik aldığımız tedbirlerle yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Çalışan üretenlerin sesiyiz"



Yılbaşından bugüne kadar dar gelirlilere, çalışanlara, devlet memurlarına, emeklilere enflasyonun üstünde bir gelir sağlayıcı tedbirler alındığını belirten Bakan Nebati, “Yaz boyunca muhalefet milletvekillerimiz sahaya indiler, sahada gördükleri şey çiftçi memnun çünkü çok iyi fiyatlar verdik. Elbette ki zarar edenler olmuş olabilir ancak çoğunluk işinden memnun, çiftçi gayet mutlu. Orada muhalefet milletvekilleri hayal kırıklığına uğrarken, iktidar partisi milletvekilleri ortaklarıyla beraber büyük bir enerjiye dönüştü. Çünkü biz sessiz çoğunluğun sesiyiz. Çalışan üretenlerin sesiyiz, onlarla birlikte hareket ediyor onlarla beraber yürüyoruz ve karşılığını buluyoruz” dedi.

“Büyüme odaklı ilerliyoruz”

Büyüme odaklı ilerlediklerini izah eden Bakan Nebati, “İşler iyi olacak, ticaret devam edecek, insanlar işini kaybetmeyecek çünkü biz insanları kağıt üzerinde bir istatistik bilgi olarak görmüyoruz. İnsanı insan olarak görüyoruz ve insanın işinin ne kadar büyük bir yıkımlara kapı araladığını bilerek yürüyoruz onun için ihtiyaçlarını en uygun şekilde giderecek tedbirler alıyoruz. Biz geçtiğimiz yıl 150 milyar vergiden vazgeçmiştik bu yıl 251 milyar liralık bir vergiden vazgeçiyoruz. Türkiye şuanda enerji konusunda arz problemi yaşamıyor. Şu an Silivri'deki depolarımız ful dolu, Tuzla'daki depolarımız ful dolu ve her şekilde anlaşmamız yapılmış bir şekilde doğalgazımız herhangi bir kısıntıya uğramadan geliyor. Arzda bir problemimiz yok, petrolde bir problemimiz yok, gıdada bir problemimiz yok şuanda bir yanda üretim artışlarından verimliliğin yüksek olmasından havaların ekiplerinin desteğin ile güzel bir ürün ele geçirdik. Ürünleri tarlada bırakmadık bunlara çok iyi fiyat vererek TMO'nun bütün depolarını buğdayla, arpayla, mercimekle dolduracak şekle getirdik dolayısıyla gıda arzında herhangi problemimiz yok. Türkiye ender bir ülke” diye konuştu.

“Paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak tedbirleri alıyoruz”

Türkiye'nin enerji konusunda fiyat kısmında problem yaşadığını kaydeden Bakan Nebati, “Fiyatları vatandaşa yansıtmamaya gayret gösterdik. Türkiye bu konuyla alakalı oldukça önemli bir adım atıyor. 251 milyar liradan vazgeçerek evdeki konut sahiplerinin, kiracıların enerjilere ödedikleri miktarı yüzde 80'in üzerinde sübvanse ederek evlere gönderiyor. Fiyatları eylül ayının başında artırmış olmamıza rağmen şuanda konutlarda yaşayan doğalgazı kullananlar normal fiyatın yüzde 80'nin üzerinde daha ucuza alıyor. Vatandaşımızın rahat etmesi lazım onun içinde dar gelirlileri, işçileri, memurları rahatlatacak tedbirleri aldık yeni tedbirlerimizde yolda. Aile ve Sosyal bakanlığımızla yapacağımız çalışmaların son halini vermek üzere kabineye sunduğumuz da kabinenin vereceği kararlar neticesinde sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak. Paketler ve buna benzer paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak tedbirleri alıyoruz” dedi.

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Haber Editörü
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