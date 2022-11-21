Hazine ve Maliye Bakanlığı 75 memur alacak! Başvurular başlıyor KPSS puan şartı açıklandı







Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başladı

KPSS şartı var mı? İşte başvuru şartları







Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sona ermesi ardından birçok Bakanlık personel alım ilanları yayımladı. KPSS puanına göre yapılan alımlar yüksek sayıda yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden farklı kadrolarda 75 adet memur alınacağı duyuruldu. İlanı duyan kişiler KPSS şartı var mı, KPSS’den kaç puan almak gerekiyor gibi sorulara yanıt aramaya başladı.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından farklı kadrolarda memur alımı yapılacak. 20 Kasım tarihinde yayımlanan ilanda KPSS şartı, kadro ve kontenjana ilişkin detaylar verildi. Buna göre Bakanlık tarafından 25 Stajyer Muhasebat Kontrolörü ve 50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı olmak üzere 75 adet personel alımı yapılacak.Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı ilanda başvuru şartları açık bir şekilde ifade edildi. Adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. Maddesindeki şartlara uyulması gerekiyor. Bu ilana başvuru yapmak isteyen adayların aynı zamanda yaş şartı ve talep edilen KPSS puanını karşılamaları gerekiyor. Bakanlığın ilanına göre Muhasebe Denetmen Yardımcısı kadrosuna başvuru yapabilmek için KPSS 2021 ya da KPSS 2022’ye girmiş olmak gerekiyor. Bu yıllardaki sınavdan KPSSP47 ya da KPSSP48 puan türlerinden en az 75 alınması şart koşulmuştur. İlan başvurusu için adayların 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor. ayrıca ilan kapsamında mezun olunan bölümün de tutması gerekiyor. Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk fakültelerinden mezun olma şartı bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı için Stajyer Muhasebat Kontrolörü alını için başvurular 12 Aralık’ta başlayacak ve 23 Aralık’a kadar devam edecek. Muhasebe Denetmen Yardımcısı alımı için ise başvuru tarihleri 19 Aralık – 30 Aralık 2022 olarak belirlenmiştir.