EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 15:17

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dar gelirli ailelere 25 milyar TL destek! Aile Destek Programı kapsamında doğalgaz, elektrik ve kırtasiye yardımı yapılacak

İki bakanlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları tarafından ortak bir çalışma yapılacağı duyuruldu. Aile Destek Programı kapsamında dar gelirli ailelerin yüzleri güldürülmeye devam ediliyor. Dar gelirli ailelere verilen destekler arttırılarak 20-25 milyar TL miktarında yardım yapılıyor. Aile Destek Programı kapsamında elektrik, doğalgaz ve kırtasiye yardım miktarı arttırıldı. İşte detaylar…

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 15:17
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dar gelirli ailelere 25 milyar TL destek! Aile Destek Programı kapsamında doğalgaz, elektrik ve kırtasiye yardımı yapılacak


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekim ayında açıklanması beklenen Aile Destek Programı kapsamında dar gelirli ailelere hangi alanlarda ne kadar yardım yapılacağı konusu netlik kazandı. Aile Destek Programı kapsamında dar gelirli ailelerin doğalgaz, elektrik ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılan bütçenin arttırıldığı ve destek sağlanacak hane sayısı da netlik kazandı.

Dar Gelirli Ailelere 25 Milyar TL Miktarında Destek!

Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yürüttüğü çalışmalar neticesinde Aile Destek Programı ile doğal gaz ve elektrik fatura ücretlerinde desteklerin artarak devam etmesi ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması için ayrılan destekler toplam 20-25 milyar lirayı bulacak.



Aile Destek Programı, enerji destekleri ve eğitim yardımı olmak üzere 3 temele kurulan Sosyal Yardım Paketi’nin detayları Ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Hükümetin yeni dönemde getirdiği sosyal yardım paketi çerçevesinde enerji ve aile destek tutarları arttırılıyor. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bir açıklamada ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına da eğitim desteği sağlanacağı duyuruldu.

Aile Destek Programı

Bununla beraber Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir araya gelerek aile, enerji ve eğitim destekleri olmak üzere 3 kategoride oluşturulacak olan paketin detaylarının netlik kazanması için çalışmalar yaptı. Sosyal Yardım Paketi’nin detayları ise Ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Mevcut durumda 450-600 TL olarak değişen yardım miktarının 12 ay gibi bir sürede Aile Destek Programı tutarları ile bu yardımlardan yararlanan ailelerin sayısında artış yaşanması yeni paketle öngörülüyor.

Şimdiye kadar program dahilinde 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıfları aracılığıyla bu yardımda hak sahiplerine ulaştı. İlk aşamada başvurusu onaylanmış olan yaklaşık olarak 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

Doğalgaz Desteği

Doğalgaz ve Elektrik Tüketimlerine Yönelik Destek

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğalgaz Tüketim Desteği Programı için vatandaşlara sevindirici bir haber vermişti. 2022 yılında da sürdürülecek olan bu desteğin kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı olarak hayatlarını devam ettirmeye çalışan kişilerin bulunduğu hanelere %5 fazlasıyla yardım yapılacağı duyuruldu.

Program dahilinde başvuru yapmak isteyen vatandaşların e- devlet sistemi aracılığıyla  başvuruları alınmaya devam ediyor. Yılda 3 defa yapılmakta olan ödemeler kapsamında hanelere 450-1150 TL aralığında destek veriliyor. Söz konusu olan desteğin ve destekten yararlanan hanelerin arttırılması hedeflenerek çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Elektrik Desteği

Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da 1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik ihtiyaç sahibi hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik ihtiyaç sahibi ailelere 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik ihtiyaç sahibi ailelere ise 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek sağlanıyor. Her iki bakanlığın ortak bir çatı altında gerçekleştirdikleri çalışmalar doğrultusunda enerji desteklerinden yararlanan kişi ve hane sayısının arttırılması planlanıyor.

Eğitim Desteği

Yeni bir destek paketi olarak sunulması planlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan eğitim desteği çerçevesinde de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafınca ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere kırtasiye yardımı gerçekleştirilecek. Bu kapsam dahilinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hükümetin tekrardan düzenlediği sosyal paketlerin toplamda 20-25 milyar TL gibi bir tutarı bulacağı açıklandı.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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